Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса

Эксперты Positive Technologies Антон Дорфман, Дмитрий Скляров, Владимир Назаров и Илья Рогачев выявили семь уязвимостей в программном обеспечении для промышленных контроллеров компании Mitsubishi Electric. Эксплуатация этих уязвимостей позволяла неавторизованным пользователям получить доступ к ПЛК MELSEC серий iQ-R/F/L и серверному модулю OPC UA серии MELSEC iQ-R.

Инженерное программное обеспечение GX Works3 и утилита MX OPC UA Module Configurator-R используются для программирования ПЛК Mitsubishi Electric, настройки их параметров, загрузки проектов, мониторинга, диагностики и отладки. GX Works3 является основным инструментом, с помощью которого создается проект ПЛК для техпроцесса и вносятся все дальнейшие изменения в процессе эксплуатации.

«Контроллеры Mitsubishi Electric используются в водном хозяйстве, для автоматизации инженерных систем зданий, в судоходстве, в производстве продуктов питания и других сферах, — сказал Антон Дорфман, ведущий специалист отдела анализа приложений, Positive Technologies. — Основная часть найденных уязвимостей связана с механизмами предотвращения нелегального доступа к программам в проектах в среде GX Works3 и исполнения программ в ПЛК. Если атакующий получит файл проекта ПЛК, то он сможет извлечь из него пароль, авторизоваться на ПЛК и, например, воспользоваться командой остановки контроллера. Как и эксплуатация уязвимостей, которые мы выявили ранее и сообщили о них в апреле и августе, подобные атаки могут нарушить технологический процесс, хотя и имеют совершенно другой вектор».

Самая опасная уязвимость CVE-2022-29830 получила оценку 9,1 из 10 по шкале CVSS 3.1. Ее эксплуатация может привести к раскрытию всей информации о проекте. Это может привести к потере конфиденциальности (просмотру), краже или подмене файлов проекта. Подмена файлов проекта может повлечь за собой несанкционированное изменение либо нарушение технологического процесса.

Уязвимость CVE-2022-25164 получила оценку 8,6 из 10 по шкале CVSS 3.1. В случае получения злоумышленником файла с проектом он сможет извлечь из него пароль для подключения к ПЛК.

Эксплуатация пяти уязвимостей CVE-2022-29825 (оценка 5,6), CVE-2022-29826 (6,8), CVE-2022-29827 (6,8), CVE-2022-29828 (6,8), CVE-2022-29829 (6,8) может привести к раскрытию чувствительной информации. На ее основе неавторизованный пользователь может получить нелегальный доступ к проектам в GX Works3 и осуществить несанкционированное исполнение программ в ПЛК.

Для минимизации рисков, связанных с этими уязвимостями, пользователям необходимо следовать рекомендациям Mitsubishi Electric, опубликованным в уведомлении о безопасности, в том числе установить последнюю версию инженерного программного обеспечения GX Works3 с исправлениями.

Продукты Mitsubishi для промышленной автоматизации используются российскими предприятиями более 20 лет. Mitsubishi входит в топ-3 мировых лидеров на рынке промышленных контроллеров: компания выпустила свыше 17 млн компактных ПЛК.

Это финальная часть большого исследования безопасности ПЛК Mitsubishi, выполненного экспертами Positive Technologies под руководством Антона Дорфмана. Отчет об уязвимостях был отправлен вендору год назад — в декабре 2021 г. На его основе Mitsubishi Electric планомерно закрывает уязвимости (апрель, август), повышая уровень защищенности своих продуктов.

В декабре 2022 г. в систему глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) была добавлена поддержка протокола MELSOFT и расширена поддержка SLMP. Обновление обеспечивает расширенную поддержку семейства протоколов Mitsubishi Electric и выявление найденных уязвимостей.