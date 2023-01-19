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Атаки вымогателей на корпорации: что изменится в 2023 году

В 2023 г. вымогатели останутся серьезной угрозой для корпораций, причем набирать обороты продолжит модель Malware-as-a-Service (MaaS), об этом рассказали команды DFI (Digital Footprint Intelligence) и DFIR (Digital Forensics and Incident Response) в рамках ежегодного отчета Kaspersky Security Bulletin. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Модель MaaS снижает порог входа в ряды атакующих: любой желающий может организовать кибератаку «под ключ», например, с использованием шифровальщика или инфостилера. По мнению экспертов «Лаборатории Касперского», в ближайшее время злоумышленники продолжат оптимизировать свои трудозатраты, поэтому в 2023 г. будут активно масштабировать свою деятельность, пользоваться аутсорсингом. Уже сейчас, например, шифровальщик LockBit развивает свой сервис как производитель программного обеспечения: в конце 2022 г. злоумышленники даже представили собственную программу bug bounty.

Количество известных и распространенных семейств шифровальщиков будет снижаться, а атаки станут все более однотипными. С одной стороны, для компаний это хорошая новость: для множества шифровальщиков будут использоваться схожие методы MaaS, а значит, не придется учитывать большое количество тактик и техник для реагирования силами SOC. При этом инструментарий атакующих будет усложняться, и только автоматизированных решений станет недостаточно для построения полноценной защиты.

«Предстоящий год будет сложным с точки зрения кибербезопасности, потому что ландшафт угроз стремительно развивается. Это задает определенный темп для компаний, которые вынуждены постоянно адаптироваться к изменениям. Хорошая новость в том, что исследователи располагают продвинутыми инструментами и могут оперативно сдерживать растущие угрозы», — сказала Анна Павловская, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

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