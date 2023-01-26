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«Почта России» начала выдавать квалифицированную электронную подпись

«Почта России» начала выдавать квалифицированную электронную подпись. Получить ее клиенты могут в 21 почтовом отделении Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Калуги.

Квалифицированная электронная подпись позволяет визировать любые документы онлайн, не распечатывая их физические копии. С её помощью частные клиенты могут заключать трудовые договоры, направлять документы в вузы и суды, получать патенты и оформлять кредиты. Для бизнес-клиентов это возможность использовать электронный документооборот — например, дистанционно подавать отчётность в налоговую инспекцию. КЭП также нужна тем, кто работает с онлайн-кассами или участвует в торгах на электронных площадках.

Чтобы оформить квалифицированную электронную подпись необходимо заполнить анкету на сайте «Почты России», а потом подтвердить свою личность с паспортом в одном из отделений, участвующих в проекте. Если у клиента уже есть действующая КЭП любого аккредитованного удостоверяющего центра, он может получить новую онлайн, не приходя в отделение «Почты».

«Почта» — это один из 42 аккредитованных удостоверяющих центров. С 2019 г. внутренний сервис полностью закрыл потребности компании в квалифицированных сертификатах для решения социальных и бизнес задач. Теперь, имея опыт и компетенции, мы готовы выйти на внешний рынок и запустили пилотную услугу в отделениях. Также клиенты могут выбрать из нескольких тарифов наиболее удобный для себя», – отметила руководитель отдела по развитию продукта «Удостоверяющий центр» Мария Калашникова.

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