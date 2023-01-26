«Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Group-IB, частная компания, специализирующаяся на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак, в 2022 г. обнаружили и заблокировали 38470 ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и/или нелегально использовали бренд «Столото». Из них 26636 пришлось на мошеннические сайты, 110 — на фейковые мобильные приложения, 817 — на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, 10903 – на посты и рассылки в мессенджерах, а также четыре почтовых адреса, с которых велась фишинговая рассылка.

По данным аналитиков Group-IB, общее количество обнаруженных и заблокированных мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и нелегально использовали бренд «Столото», выросло с 23685 в 2021 г. до 38470 в 2022 г. Наиболее активно в прошлом году скамеры действовали в мессенджерах. Если в 2021 г. было выявлено всего 17 постов и мошеннических рассылок, связанных с лотереями, то в 2022 г. в мессенджерах их было заблокировано уже 10903. А в соцсетях, наоборот, зафиксировано небольшое падение: с 1004 постов, аккаунтов и групп в 2021 г. до 817 в 2022 г.

Также значительно увеличилось количество фейковых мобильных приложений, замаскированных под официальное мобильное приложение «Столото». В 2022 г. количество заблокированных мобильных приложений, мимикрирующих под распространителя гослотерей, увеличилось до 110 против 74 в 2021 г. Количество заблокированных мошеннических сайтов также возросло — с 22590 в 2021 г. до 26636 в 2022 г.

«Совершенно очевидно, что тренд на диджитализацию и цифровизацию во всех сферах экономики продолжает расти. Сегодня уже более 53% лотерейных билетов, распространяемых «Столото», продается в онлайне. А мошенники идут на те платформы, которые пользователи любят и используют. В 2022 г. очевиден тренд на рассылки в мессенджерах, которые превратились в полноценные соцсети и для многих сегодня являются основным источником информации. «Столото» со своей стороны совместно с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопаности, как и все предыдущие годы, в режиме 24/7, 365 дней в году продолжает усиленную работу по борьбе с мошенниками в цифровом пространстве. Наше сотрудничество позволяет быстро и эффективно бороться с мошенническими действиями в цифровой среде», — отметила заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

«В 2022 г. мы фиксировали значительный рост онлайн-мошенничества — скама и фишинга — и, по нашим прогнозам, в текущем году этот рост продолжится, в арсенале злоумышленников появятся новые схемы, инструменты, а мессенджеры, наряду с социальными сетями, станут одним из основных мест атаки на жертву и каналов для передачи скомпрометированных данных, — отметил заместитель генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection Андрей Бусаргин. — В рамках борьбы со скамом и фишингом мы используем высокотехнологичную платформу Group-IB Digital Risk Protection (DRP), которая автоматически проверяет миллионы ресурсов на предмет незаконного использования бренда «Столото», анализирует десятки источников, в том числе доменные имена, телеграм-каналы и группы в социальных сетях, магазины мобильных приложений, чтобы блокировать все мошеннические сайты и аккаунты, а также почтовые адреса, замеченные в фишинговых рассылках. Наше сотрудничество со «Столото» позволяет эффективно работать над обеспечением безопасности всех участников государственных лотерей».

С 2014 г. все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян. Общий объем перечисленных целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на конец III квартала 2022 г. превысил 19,8 млрд руб. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая налоги и целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом за указанный период составил 43,4 млрд руб.

«Столото» и Group-IB напоминают основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников: никогда не переходите по подозрительным ссылкам: мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные. Используйте только официальное приложение и сайт «Столото»; никому не сообщайте коды из SMS- и push-уведомлений; данные карты: PIN- и CVV-коды; персональные данные; если вы поменяли номер мобильного телефона или адрес электронной почты, обязательно сообщите в «Столото». Иначе есть риск, что ваши данные попадут к новому владельцу; при покупке билетов онлайн всегда проверяйте все реквизиты переводов и платежей; пользуйтесь антивирусными программами.

Если вам позвонили и представились сотрудником гослотерей, помните, что представители «Столото»: не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из SMS для подтверждения финансовой операции; не запросят код из SMS для отмены как бы «совершенных мошеннических операций»; не предлагают установить на компьютер программы для обеспечения удаленного доступа (TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin).