В России впервые тестируют постквантовую защиту для видеоконференцсвязи

Российский ИТ-холдинг «Т1» представил систему видеоконференцсвязи DION с пилотной интеграцией постквантовой защиты данных. Результатом тестового внедрения стал первый сеанс видеосвязи, защищенной от киберугроз при помощи новых, постквантовых, алгоритмов шифрования. Поставщиком решения выступил отечественный разработчик комплексных продуктов кибербезопасности на основе постквантовых алгоритмов — компания QApp. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Постквантовое шифрование — перспективное направление в секторе кибербезопасности, продукты которого активно пилотируют во всем мире для защиты государственной и коммерческой тайны, персональных и финансовых данных. В среднесрочной перспективе злоумышленники, получившие доступ к мощному квантовому компьютеру, смогут взломать классические алгоритмы шифрования практически в реальном времени. Постквантовые алгоритмы устойчивы к вычислительным преимуществам квантовых компьютеров при кибератаках, что подтверждают математические доказательства стойкости каждого такого алгоритма.

В ходе реализации пилотного проекта компании совместно интегрировали в ВКС-сервис DION новый продукт QApp — постквантовый VPN. Успешная интеграция позволила в тестовом режиме защитить видеоканал передачи данных от атак с применением как классических, так и квантовых компьютеров. Наряду с возможностью видеозвонков с компьютеров и мобильных устройств на базе ОС Android без потери качества видеосвязи и звука, отличительной особенностью программного продукта стала значительная географическая протяженность канала: так, участникам конференции удалось обеспечить защищенный обмен данными без использования дополнительного оборудования на расстоянии в 1800 км.

«С помощью наших продуктов DION стал первым в России ВКС-сервисом с постквантовым шифрованием. В экспериментальном режиме мы в компании уже его используем. Я вижу значительный потенциал в сотрудничестве с группой “T1” — как с разработчиком, так и с интегратором цифровых продуктов, имеющих высокий уровень информационной безопасности. В планах дальнейшее увеличение количества совместных пилотных проектов, включая трехсторонние интеграции в интересах компаний финансовой и других отраслей России. Совместными усилиями мы ускорим переход бизнеса и государственного сектора на квантово-устойчивые решения и сможем обеспечить масштабные внедрения, как только в России завершится процесс стандартизации отечественных постквантовых алгоритмов», — сказал Антон Гугля, руководитель QApp.

«В новой реальности для обеспечения должного уровня безопасности недостаточно ориентироваться только на классические технологии и решения ИБ. Значительный рост количества киберугроз, развитие технологий нового уклада, особенно квантовых вычислений, серьезно влияют на уровень существующего ИБ-ландшафта во всем мире. Особенно важно это для объектов критической инфраструктуры — государственных организаций, финансовых институтов и банков, промышленных предприятий, то есть основных клиентов “Т1”. Поэтому необходимо обеспечить ускоренное внедрение инновационных цифровых технологий, создание на их основе новых инструментов и законодательную поддержку таких технологических проектов и инициатив. Мы рассчитываем, что совместный с QApp пилотный проект не только позволит нам гарантировать заказчикам новый уровень киберзащиты, но и продемонстрирует лидерство России в технологической сфере и ее возможности экспортировать технологический суверенитет в другие страны», — отметил Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

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QApp — российский разработчик комплексных программных решений по кибербезопасности на основе квантово-устойчивых алгоритмов шифрования. Продукты компании способны защитить ценные данные от кибератак с применением как классических, так и квантовых компьютеров и уже пилотируются в ограниченных периметрах российским бизнесом в различных отраслях. QApp — спин-офф «Российского квантового центра» и резидент Киберкластера «Сколково».

Группа «Т1» — многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате — 15 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Т1 — государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.