Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность ИТ в банках
|

Специалисты МТС SOC и «МТС банка» отразили 14 тыс. кибератак

Центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС SOC выявил и помог предотвратить около 14 тыс. кибератак на «МТС банк» в течение 2022 г. Среди них сетевые атаки, атаки на веб-ресурсы и почтовые серверы банка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество активных пользователей финтех-сервисов экосистемы МТС составляет почти 12 млн, из них свыше трех миллионов являются клиентами «МТС банка». Для защиты от цифровых угроз используется комплекс технологий экосистемы МТС. Это обеспечивает синергетический эффект и полноту покрытия рисков кибербезопасности. Клиентские данные и системы банка размещены в защищенном сегменте облака, полностью соответствующем требованиям ФЗ-152, облачного провайдера #CloudMTS. Непрерывную защиту веб-приложений от кибератак обеспечивает облачная услуга WAF Premium, а круглосуточный мониторинг – «Защита от DDoS-атак» и МТС SOC.

В зону ответственности МТС SOC входит подключение и контроль источников событий информационной безопасности, выявление кибератак на инфраструктуру банка, выдача рекомендаций по реагированию на них и расследование инцидентов.

«МТС SOC – это коммерческий сервис, который изначально создавался в целях защиты компаний экосистемы МТС, и потому его инструменты апробированы на большой объеме инфраструктур организаций различных сфер деятельности. Важная часть нашего сотрудничества с “МТС банком” – передача специалистам заказчика экспертизы по уже известным и только распространяющимся новым угрозам. Мы стремимся сделать наш сервис не «черным ящиком», а полностью прозрачным и управляемым инструментом для заказчика. Это позволяет более эффективно выстроить процессы сбора событий, адаптировать правила корреляции под заказчика, а главное – обеспечивает слаженную работу в ходе противодействия кибератакам», – сказал Андрей Дугин, руководитель МТС SOC компании «МТС кибербезопасность».

МТС SOC получает на вход десятки тысяч событий информационной безопасности из систем защиты информации «МТС банка» в секунду. Эти данные обрабатываются в автоматическом режиме с помощью SIEM-системы, после чего эксперты МТС SOCанализируют выявленные инциденты и в кратчайшее время выдают рекомендации по противодействию киберпреступникам.

Специалисты МТС SOC на регулярной основе разрабатывают для «МТС банка» специализированные сценарии выявления кибератак с учетом отраслевой специфики организации, индивидуальных бизнес-процессов банка, появления у атакующих новых техник и тактик, а также возникновения новых кибергруппировок.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти новым суровым законом запретят российским ИТ-шникам работать удаленно

Apple проворонила брешь в iOS, iPadOS и macOS. В нее успели ринуться хакеры

Хакеры-любители объединяются с профессиональными киберпреступниками для атаки на Россию

Пакеты из официального репозитория Python воруют пароли и криптокошельки

«Отец интернета» призвал прекратить инвестиции в искусственный интеллект

Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще