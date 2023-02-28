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В райцентрах Брянской области на дорогах, вокзалах и в парках появились «умные» видеокамеры МТС

В Брянской области на дорогах и в общественных местах Унечи, Почепа, Жирятино и Климово появилось «умное» видеонаблюдение. Единая интеллектуальная система МТС объединила видеокамеры и уже помогла установить обстоятельства спорного ДТП. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В каждой комплексной системе видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется напрямую в дежурную часть полиции, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации системы «Безопасный город». Диспетчеры имеют круглосуточный доступ ко всем установленным камерам в реальном времени. Таким образом, система позволяет отслеживать происходящие события в онлайн-режиме, а записи с камер помогут оперативно раскрывать кражи или порчу имущества, в спорных ситуациях выявлять виновников ДТП, отмечать опасное вождение или переход дороги в неустановленном месте.

Умное видеонаблюдение МТС охватывает четыре райцентра Брянской области с численностью населения более 55 тыс. человек. В общей сложности установлено более 30 камер наружного наблюдения, соединенных оптоволоконной сетью МТС и контролирующих общественные пространства, пешеходные переходы и перекрестки с интенсивным движением.

«Цифровые технологии позволяют оптимизировать городские ресурсы и развивать инфраструктуру, делать общественные пространства более удобными для работы и отдыха людей. Все камеры установлены на нужной высоте, под определенным углом, чтобы обзор был максимальным. Это новый уровень комфорта и безопасности в регионе. Наши умные камеры могут применяться не только в сфере охраны общественного порядка – например, в соседних регионах они помогают бороться с лесными пожарами и контролируют безопасность производства на крупных предприятиях», – отметил технический директор МТС в Брянской области Сергей Волкорезов.

«Мы уже отметили, что в первые недели водители и пешеходы начали более ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения. С помощью записи с камер видеонаблюдения удалось установить виновника в спорном ДТП. И ни одного случая кражи или вандализма – это тоже очень хороший результат. В дальнейшем мы планируем увеличить число подключенных видеокамер и внедрить дополнительный функционал на основе технологий искусственного интеллекта. Это позволит решать еще больше задач в рамках проектов «Безопасный город» на базе уже существующей системы», – сказал глава администрации Унечского района Анатолий Кусков.

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