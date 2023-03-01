МСБ под прицелом: в России увеличилось число атак шифровальщиков на небольшие компании

«Лаборатория Касперского» зафиксировала значительный рост атак на малый и средний бизнес в России с помощью программ-шифровальщиков. По статистике компании, в IV квартале 2022 г. количество обращений пострадавших организаций за восстановлением ценных данных к специалистам по реагированию на киберинциденты выросло почти в два раза по сравнению с предыдущим кварталом. В январе 2023 г. тенденция продолжилась ― за первый месяц 2023 г. этот показатель уже превысил половину запросов IV квартала 2022 г. Основной целью злоумышленников в большинстве случаях была финансовая выгода. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Атаки затронули самый широкий спектр компаний, в том числе организации, оказывающие бухгалтерские и клининговые услуги, поставляющие строительные материалы, а также небольшие производства. Наиболее частый вектор атаки ― через службу удаленного рабочего стола (RDP), когда злоумышленники используют подобранные или украденные ранее учетные данные. Получив таким образом доступ в сеть организации, злоумышленники в дальнейшем получают контроль над ней и запускают шифровальщик.

Количество атак с помощью шифровальщиков остается стабильно высоким. Защитные системы «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 400 тыс. попыток заражения корпоративных устройств данным видом вредоносного ПО в 2022 г. В пятерку шифровальщиков, которые чаще всего попадают на рабочие компьютеры предприятий малого и среднего бизнеса, вошли Cryakl, Phobos, Stop, Crysis/Dharma, Makop.

«Если в начале прошлого года мы наблюдали смещение вектора атак в сторону хактивизма ― нанесения ущерба стабильности и непрерывности бизнеса без требований выкупа, то сейчас можем констатировать, что активность злоумышленников стала более традиционной, когда целью блокировки становится денежная компенсация. Атака шифровальщиков может привести к остановке деятельности, невозможности подать документы в различные службы, срыву контрактов и других важных корпоративных процессов, поэтому всем компаниям важно помнить про комплексную защиту ИТ-инфраструктуры», ― сказал Сергей Голованов, главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Чтобы защитить компанию от атак с использованием программ-вымогателей, специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: запретить подключаться к службам удаленного рабочего стола (таким как RDP) из общественных сетей, если в этом нет серьезной необходимости, и всегда использовать надежные пароли для таких служб; всегда обновлять программное обеспечение на всех используемых устройствах, чтобы предотвратить эксплуатацию уязвимостей; регулярно выполнять резервное копирование данных. Убедиться, что в экстренной ситуации вы можете быстро получить доступ к бэкапу; использовать продвинутую защиту рабочих мест с возможностями превентивного обнаружения киберугроз и реагирования на них; использовать актуальные данные Threat Intelligence, чтобы оставаться в курсе современных техник и тактик, используемых злоумышленниками; обучать и инструктировать своих сотрудников по вопросам обеспечения безопасности корпоративной среды; комплексно защищать ИТ-инфраструктуру и сокращать поверхность потенциальных атак.