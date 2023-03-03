СДЗ Dallas Lock и Dallas Lock 8.0-K совместимы с моноблоком Kvadra A20 и ПК Kvadra D20

ООО «Конфидент» и ООО «Ядро клиентские системы» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов.

«Конфидент» провел испытания и подтвердил корректность совместной работы средства доверенной загрузки (СДЗ) Dallas Lock (изделие KT-550, прошивка v348.1) и системы защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) Dallas Lock 8.0-K (редакция К, версия 710) разработки и производства ООО «Конфидент» с моноблоком Kvadra A20 и персональным компьютером Kvadra D20 разработки и производства ООО «Ядро клиентские системы».

СДЗ Dallas Lock — решение уровня платы расширения для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Имеет сертификаты Минобороны России, ФСТЭК России и сертификат по форме СТ-1 о российском происхождении товара.

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-K — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа. Предназначена для автономных персональных компьютеров и компьютеров в составе локально-вычислительной сети, в том числе под управлением контроллера домена. Представляет собой программный комплекс средств защиты информации в ОС семейства Windows с возможностью подключения аппаратных идентификаторов. Имеет сертификат ФСТЭК России.

Моноблок Kvadra A20 — мощный и эргономичный российский моноблок для эффективной работы. Включен в реестр Минпромторга России и совместим с программными и аппаратными средствами защиты информации. Оснащен подвижной настольной подставкой, которая позволяет легко регулировать угол наклона и высоту экрана.

Персональный компьютер Kvadra D20 — ПК российского производства в компактном форм-факторе. Не только поддерживает установку новейших версий операционных систем, но и совместим с программными и аппаратными средствами защиты информации. Компьютер также позволяет использовать возможности UEFI BIOS для настройки производительности и безопасности. Внесен в реестр Минпромторга России.