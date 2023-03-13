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Облачный провайдер Nubes защищает облака совместно с «Лабораторией Касперского»

Облачный провайдер Nubes и российский разработчик решений по информационной безопасности (ИБ) «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество позволит клиентам Nubes получать облака со встроенными элементами безопасности, а заказчикам «Лаборатории Касперского» — приземлять ресурсоемкие ИБ-решения в облачной инфраструктуре провайдера.

Nubes предоставляет клиентам облачные сервисы и развивает сервисы кибербезопасности на базе собственной сети ЦОДов. В 2022 г. провайдер взял курс на создание виртуальных инфраструктур со встроенными элементами практической безопасности, развитие ИБ-решений по модели MSS (Management Security Service) и миграцию сервисов ИБ корпоративного класса в отказоустойчивые облачные среды. Решения «Лаборатории Касперского» для крупного бизнеса, такие как Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (решение класса SIEM), Kaspersky Anti Targeted Attack (решение класса Anti-APT) и Kaspersky EDR Expert (решение класса EDR) могут быть развернуты в облаках Nubes.

Опыт Nubes полезен компаниям, которые вынуждены мигрировать с иностранных решений, но при этом не готовы жертвовать стабильностью, безопасностью и качеством сервиса. Масштабная практика переноса ИТ-систем различного уровня позволяет предлагать бизнесу флагманские облачные сервисы с функциональностью защиты от киберугроз на уровне лучших решений зарубежных вендоров.

Nubes — российский облачный провайдер, владелец собственной сети ЦОДов TIER III в Москве с портфелем услуг colocation и облачных продуктов, от классических IaaS-решений до платформенных сервисов DBaaS, Kubernetes, «» и др. Компания специализируется на реализации сложных инфраструктурных проектов, имеет глубокую экспертизу в области кибербезопасности.

Для высоконагруженных систем и сверхплотных вычислений, требующих высокого уровня отказоустойчивости и защиты информации, Nubes предлагает размещение оборудования в ЦОДах, а также облачную инфраструктуру с интегрированными средствами киберзащиты.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Экспертные знания и опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс. корпоративных клиентов во всём мире.

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