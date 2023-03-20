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37% владельцев умных устройств в России принимают меры для их защиты от киберугроз

Больше половины владельцев умных гаджетов в России (54%) чувствуют личную ответственность за цифровую безопасность таких девайсов. Более трети (37%) принимают те или иные меры для защиты своего умного дома — такие выводы следуют из результатов опроса «Лаборатории Касперского».

Больше всего респондентов тревожит уровень безопасности небольших домашних видеокамер (например, видеонянь) — об этом сообщили 47% опрошенных. Также 43% в значительной мере переживают, насколько хорошо защищены системы домашней безопасности, а 42% — умные двери, замки и звонки. Примерно треть (31%) беспокоится, безопасны ли системы полива, 27% — системы нагрева или охлаждения либо климат-контроля, 22% — умная крупная бытовая техника, например, холодильники и стиральные машины, 18% — системы умного освещения.

«Рынок систем умного дома растёт кратными темпами. Мы также наблюдаем, что владельцы смарт-устройств всё больше задумываются об их защите от информационных угроз и риска утечки приватных данных. В результате и производители умных гаджетов, и поставщики интернет-услуг тоже своевременно реагируют на спрос потребителей и добавляют соответствующие защитные функции в свои решения и услуги. В нашем портфолио есть продукт Kaspersky Smart Home Security, который помогает интернет-провайдерам защитить умные устройства абонентов от киберугроз», — сказала Марина Титова, руководитель департамента продуктового маркетинга для потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» рекомендует владельцам умных устройств: перед покупкой изучите информацию об устройстве и разработчике: доверять лучше проверенным крупным игрокам рынка; после покупки поменяйте пароли, установленные по умолчанию; изучите пользовательское соглашение — в нём прописано, какие данные устройство может собирать, как компания их обрабатывает и хранит; многие умные устройства управляются с мобильных устройств, поэтому необходимо обеспечить и их безопасность, в том числе с помощью защитного решения.

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