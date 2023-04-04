Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC

Компании «Актив» и «Такском» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в мобильном приложении «Такском-файлер», предназначенном для электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив.

Универсальный сервис электронного документооборота «Такском-файлер» подходит любому бизнесу - он предназначен для моментального обмена УПД, счетами-фактурами, актами и любыми другими документами с вашими контрагентами, а также для создания формализованных документов внутри сервиса или их загрузки из учётных систем. В приложении можно настраивать маршруты согласования электронных документов между сотрудниками и отделами организации. «Такском-файлер» располагает полным инструментарием для работы с маркированным и прослеживаемым товаром, а также электронными перевозочными документами (ЭТрН, ЭПД).

Использование сертифицированных в ФСБ и ФСТЭК USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC в работе приложения «Такском-файлер» обеспечивает полноценный обмен электронными документами на мобильном устройстве с подписанием их усиленной квалифицированной электронной подписью, записанной в защищенной PIN-кодом памяти устройства, что ранее было возможно лишь на компьютере или ноутбуке. При этом подписание документов электронной подписью на мобильных устройствах с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен» происходит столь же легко и быстро, как оплата банковской картой на кассе в магазине или в общественном транспорте.

Отныне все версии приложения «Такском-файлер» подходят для работы в рамках полноценного ЭДО на любом устройстве – и компьютере, и смартфоне.

Особенности использования токенов и смарт-карт «Рутокен» с NFC: Сотрудник может подписывать документы, где бы не находился: в офисе, в дороге, на предприятии или складе. Нет привязки к офисному компьютеру – документооборот становится быстрее.

Заверить документы электронной подписью можно даже без доступа к интернету. Средство криптографической защиты информации встроено в устройство – не нужно покупать дополнительно.

Применимость для работы в ЕГАИС (алкоголь).Пригодность для записи на них ЭП, оформленных как в ФНС, так и в коммерческих удостоверяющих центрах. Подходит для усиленной квалифицированной электронной подписи, поскольку устройства сертифицированы в ФСБ.

Ключевые носители электронной подписи с NFC можно применять в любых сферах, где сотрудники находятся «в полях». Например, на любых складах, на предприятиях с разветвленной сетью филиалов и рабочих объектов (строительство, энергетика, торговля и т. д.). Кроме того, носители с NFC упрощают работу грузоперевозчиков. Так, водители/экспедиторы смогут подписывать электронные транспортные документы, имея всего лишь смартфон с NFC, токен или смарт-карту семейства «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC.

Артур Загитов, руководитель департамента по развитию продуктов и услуг компании «Такском»: «Используя токены и смарт-карты новой линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 с NFC и мобильное приложение «Такском-файлер» вы можете создать рабочее место там, где это наиболее удобно. Находитесь ли вы в постоянных служебных разъездах или командировках, работаете ли из дома, офиса или даже пребываете в другой стране – вы всегда сможете подписать электронные документы прямо на вашем смартфоне. А если в текущий момент предпочтительнее работать с компьютера или ноутбука, то легко используйте стандартный USB порт и web-сервис «Такском-файлер» – документы автоматически синхронизируются в обеих версиях программы».

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив»: «Мы всегда стараемся поддержать наших партнеров в желании предоставить пользователю наиболее удобные в условиях работы вне офиса версии их продуктов. Так появилась идея создания линейки новых современных токенов и смарт-карт на базе технологии NFC - «Рутокен ЭЦП 3.0», которые надежно защищают личные ключи электронной подписи без возможности клонирования и предполагают пользователю свободу выбора – работу как на стационарных, так и на мобильных устройствах».

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«Такском» с 2000 г. разрабатывает, реализует и обслуживает профессиональные ИТ-сервисы для электронной отчётности и документооборота, является оператором фискальных данных и удостоверяющим центром оформления электронных подписей.

«Актив» — российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения под брендом «Рутокен» для аутентификации, электронной подписи, обеспечения безопасности межмашинного взаимодействия, а также решения для контроля распространения ПО и защиты от реверс-инжиниринга под брендом Guardant. Кроме того, направление AKTIV.CONSULTING оказывает услуги в сфере консалтинга и аудита информационной безопасности. Компания «Актив» основана в 1994 г. и располагает собственным подразделением НИОКР и производственным комплексом, который находится в Москве.