НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети

НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении тестирования российского решения по защите корпоративной сети, которое состоит из межсетевых экранов Ideco UTM и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG.

Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — это российское решение доставки и распределения трафика для систем анализа и мониторинга. DS Integrity NG агрегирует, зеркалирует, фильтрует, дедуплицирует, модифицирует и балансирует потоки трафика.

Межсетевой экран Ideco UTM — это современное средство защиты сетевого периметра, включающее в себя множество модулей собственной разработки компании: межсетевой экран, VPN-сервер, контроль приложений, контентная фильтрация и предотвращение вторжений.

В результате тестирования была решена задача по созданию отказоустойчивого кластера межсетевых экранов Ideco UTM. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG балансируют нагрузку по независимым узлам с обязательным сохранением целостности сессий.

«Совместное решение с межсетевыми экранами компании «Айдеко» — это большой шаг навстречу пользователям, которые хотят надёжно защищать свою сеть и иметь возможность её дальнейшего развития, – отметил директор по аналитике и интеграции «НПП «Цифровые решения» Сергей Плотко. – Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG объединяют в отказоустойчивый кластер межсетевые экраны Ideco UTM для эффективного управления информационной безопасностью корпоративных сетей».

«Для замещения западных enterprise-решений необходимы совместные действия многих вендоров. Ключевые направления развития NGFW для «Айдеко» – производительность и надежность решения. В этих вещах совместный продукт с брокером сетевых пакетов DS Integrity NG позволяет нам достичь космических скоростей обработки трафика, масштабируя производительность лучше, чем традиционный кластер Active-Active при высочайшей надежности решения», – сказал Дмитрий Хомутов, директор «Айдеко»

Протестированное решение повышает отказоустойчивость и линейно масштабирует инсталляции межсетевых экранов, решает задачу по усиленной фильтрации трафика в сетях с огромным числом пользователей и высокими требованиями к полосе пропускания.

Основным фокусом тестирования стало создание кластера межсетевых экранов Ideco UTM при помощи балансировки трафика с сохранением целостности сессий. Резервирование межсетевых экранов Ideco UTM (с контролем их состояния) и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG также прошло успешную проверку.