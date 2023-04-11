«Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет усилят подготовку кадров в области кибербезопасности

«Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет (ОГУ) 11 апреля 2023 г. подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения решений по информационной безопасности. Оно направлено на обмен опытом в области образования, науки и кибербезопасности, разработку и реализацию совместных учебных программ, внедрение новых технологий и повышение качества подготовки специалистов промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В день подписания в ОГУ был дан старт созданию научно-образовательного центра «Информационной безопасности в АСУ ТП» (НОЦ) — совместному проекту «Лаборатории Касперского» и ОГУ, в котором также приняли участие Минцифры Оренбургской области и компания «АСУ ПРО». На базе НОЦ будут реализованы проекты по профессиональной переподготовке кадров, инженеров в области информационной безопасности и IT-специалистов предприятий, а также обучению студентов вуза практическим навыкам работы с промышленными системами автоматизации (АСУ ТП).

Учебная лаборатория при НОЦ будет оборудована рабочей системой автоматизации от «АСУ ПРО» с установленной платформой для защиты от кибератак Kaspersky Industrial CyberSecurity. Обучающиеся получат практические навыки программирования, научатся настраивать оборудование, работать со SCADA-системами. Таким образом, центр позволит усилить подготовку специалистов в области информационной безопасности АСУ ТП.

В рамках мероприятия Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», выступил перед студентами ОГУ с лекцией о главных трендах кибербезопасности и перспективах концепции кибериммунитета. В продолжение подписанного ранее соглашения о расширении сотрудничества между Минцифры Оренбургской области и «Лабораторией Касперского» в ОГУ обновятся учебные программы подготовки ИБ-специалистов. В частности, будет добавлен блок по кибериммунному подходу: обучающиеся получат навыки программирования на базе операционной системы KasperskyOS.

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского»: «Ландшафт киберугроз постоянно меняется: злоумышленники усиливают натиск, усложняют техники и тактики, обращают внимание на все отрасли без исключения. Сегодня, чтобы обеспечить кибербезопасность промышленных предприятий, как никогда нужен комплексный подход. Мы рады, что новый научно-образовательный центр поможет не только повысить уровень образования в области информационной безопасности и познакомить студентов с концепцией кибериммунитета, но и предоставит им практический опыт, необходимый для развития ИБ-экспертизы и защиты систем промышленной автоматизации».

«Вопрос обеспечения кибербезопасности, в том числе на объектах критической инфраструктуры, сегодня остро стоит на повестке дня. Мы признаем нехватку экспертов в этой области. Сотрудничество в сфере образования с лидером отечественных решений по информационной безопасности поможет региону качественно подготовить новых специалистов, а также повысить уровень экспертности действующих сотрудников этой отрасли. Новый научно-образовательный центр обеспечит выпуск не только теоретически подкованных специалистов, но и практически натренированных», — отметил Денис Толпейкин, министр цифрового развития и связи Оренбургской области.

«Оренбургский государственный университет по праву можно назвать кузницей кадров для ИТ-сферы региона. Осознавая все возрастающую значимость специалистов по кибербезопасности в современных условиях, особое внимание мы уделяем именно практической подготовке студентов. Наша цель — выпускать специалистов, максимально подготовленных к реальной работе. Открытие НОЦ «Информационная безопасность в АСУ ТП» открывает широчайшие возможности в этом плане. Наши студенты смогут получать навыки владения средствами защиты информации от разработчиков с мировым именем, а также отрабатывать свои умения на профессиональном оборудовании. Это позволит нам усовершенствовать образовательный процесс, что будет в целом способствовать повышению уровня киберзащищенности в регионе», — сказал Сергей Мирошников, исполняющий обязанности ректора ОГУ.

Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве — продолжение системного взаимодействия «Лаборатории Касперского с Оренбургской областью по направлению цифровых технологий. В 2019 г. «Лаборатория Касперского» совместно с Минцифры Оренбургской области провела пилот по использованию умной облачной диспетчерской в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы «Цифровая экономика». В 2022 г. студенты оренбургских вузов проходили образовательный курс Cybersecurity Fundamentals от Kaspersky Academy по повышению уровня цифровой грамотности. В 2023 г. в образовательную программу ОГУ будет добавлен модуль «Кибериммунный подход к разработке», который смогут освоить студенты бакалавриата и магистратуры соответствующих направлений подготовки.