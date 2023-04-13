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Timeweb разместит программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

Timeweb с помощью BI.Zone запускает публичную программу по поиску уязвимостей, чтобы проверить безопасность сервисов и продуктов. Независимые исследователи получат от 10 тыс. до 250 тыс. руб. в зависимости от критичности найденных уязвимостей.

Timeweb — международная облачная платформа для бизнеса и частных лиц, позволяющая создавать и масштабировать ИТ инфраструктуру в дата центрах по всему миру. Компания включена в реестр отечественного ПО.

Андрей Баширов, генеральный директор группы компаний Timeweb, сказал: «Безопасность наших сервисов — наш ключевой приоритет, мы всегда привлекаем самых топовых специалистов по кибербезопасности и сотрудничаем с лучшими платформами багбаунти. И мы рады, что ребята из BI.Zone стали нашими новыми партнерами в этом направлении. Публичная программа, которую мы разместили на платформе BI.Zone Bug Bounty, дает возможность присоединиться к аудиту наших систем новому экспертному комьюнити и усилить непрерывное покрытие наших сервисов новыми исследованиями на безопасность».

Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, директор по стратегии BI.Zone, сказал: «Запустив программу багбаунти на нашей платформе, Timeweb продемонстрировала ответственность и внимание к безопасности пользователей. Мы убеждены, что работа с багхантерами даст компании возможность значительно повысить уровень защищенности сервисов. Наша платформа поможет Timeweb обеспечить максимальную эффективность от размещения публичной программы багбаунти».

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