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«Лаборатория Касперского» обнаружила новую схему онлайн-мошенничества, нацеленную на русскоязычных школьников

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в YouTube Shorts короткие видео, в которых человек рассказывает, как якобы каждый день легко зарабатывает много денег в интернете. При этом он готов поделиться своими идеями с теми, у кого нет опыта работы, в частности со школьниками. Как оказалось, это лишь первый этап многоуровневой скам-схемы, цель которой — выманить чужие деньги.

Если перейти в аккаунт этого пользователя, то можно увидеть большое количество однотипных видео с хэштегом #Minecraft и кадрами из этой игры. Это сделано, чтобы канал чаще появлялся в рекомендациях у целевой аудитории потенциальных жертв. Под последними короткими видео в этом аккаунте, где человек рассказывает, сколько денег он заработал, размещена ссылка уже на полное видео — на другом YouTube-канале. В ролике тот же человек объясняет, как школьникам можно заработать в интернете без вложений. В частности, он упоминает Telegram-бот популярной криптовалютной биржи. Ссылка на этот бот закреплена под полным видео.

Telegram-бот использует отдельные элементы дизайна популярной криптобиржи, в его описании говорится, что он якобы создан для «автоматической p2p-торговли». В сообщении отмечается, что если человек воспользуется предложенным сервисом, то сможет получать прибыль за перепродажу криптовалюты. Для начала ему предлагают пополнить баланс, то есть перевести деньги на номер электронного кошелька любым удобным способом — в том числе банковской картой или криптовалютой. Авторы бота обещают, что через семь дней вложенная человеком сумма удвоится. Однако на самом деле деньги уйдут злоумышленникам, а человек не получит ничего.

«Злоумышленники постоянно развивают свои схемы, делают их многоуровневыми, вплетают привлекательные темы, выходят на разные аудитории потенциальных жертв. Видео, в котором школьникам предлагают ознакомиться с лёгкими способами заработка и под которым размещена ссылка на Telegram-бот, на момент, когда мы его обнаружили, набрало уже 156 тысяч просмотров. Под самим роликом больше 150 комментариев и большинство из них ожидаемо положительные — злоумышленники специально оставляют позитивные отзывы, чтобы усыпить бдительность пользователей. Описание способа заработка в Telegram-боте на первый взгляд тоже выглядит убедительно. Однако когда человеку предлагают пополнить баланс, то просят сделать это не через личный кабинет, а переводом денег неизвестному. Это должно насторожить», — отметила Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Специалисты по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» рекомендуют пользователям: критически относиться к крайне щедрым предложениям в интернете; прежде чем переходить по ссылкам с предложением лёгких денег, лучше потратить немного времени на проверку фактов: поискать информацию о предложении на официальном сайте компании; установить защитное решение с актуальными базами фишинговых и скам-сайтов, такое как Kaspersky Premium.

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