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В «Сёрчинформ FileAuditor» появились новые возможности контроля сетевых хранилищ

«Сёрчинформ» представила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor» – теперь в ней доступен контроль корпоративных файловых серверов, подключаемых по FTP-протоколу. File Transfer Protocol все еще часто встречается у корпоративных заказчиков и используется для передачи больших объемов информации: архивов, документов, баз данных, чертежей, программного обеспечения и других файлов большого размера. Поэтому файлы, передаваемые по FTP-соединению, нуждаются в полноценном контроле.

С точки зрения функциональности, сканирование по FTP-протоколу в «Сёрчинформ FileAuditor» работает так же, как сканирование сетевых папок, то есть не зависит от ОС файл-сервера.

«FTP-сервера широко распространены и используются в компаниях для передачи «тяжелых» данных и документов, в том числе для обмена информацией с внешними адресатами. Поэтому данные, хранящиеся на подобных серверах, также требуют категоризации, классификации и защиты», – сказал руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ» Алексей Парфентьев.

«Сёрчинформ FileAuditor» – DCAP-решение (data-centric audit and protection) для автоматизированного аудита файловой системы, поиска нарушений прав доступа и отслеживания изменений в критичных данных. FileAuditor наводит порядок в файловых хранилищах, управляет правами доступа и блокирует нежелательные действия с файлами через любое приложение.

Ранее DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» перешла на свободную СУБД PostgreSQL. Переход на PostgreSQL позволяет использовать защитное решение компаниям, которые работают только на отечественных системах.

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