Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220»

ГК «Астра» и российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) компания «Актив» сообщили об официальной сертификации USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready For Astra Linux. Для конечных пользователей это означает, что серия всесторонних испытаний работоспособности устройства в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 завершилась успешно, и эксперты вендора на практике убедились, что все составляющие программно-аппаратного стека, включая интегрированные в платформу СЗИ, работают корректно, и их функциональность доступна в полном объеме.

Активный ключевой носитель «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» представляет собой полнофункциональное СКЗИ, сертифицированное ФСТЭК и ФСБ России. Производитель выделяет эту модель как самую скоростную в актуальной флагманской линейке токенов и смарт-карт для электронной подписи и двухфакторной аутентификации «Рутокен ЭЦП 3.0». Такие устройства невозможно клонировать: закрытые ключи, которые используются для входа в информационную систему или подписания документов, защищены на аппаратном уровне и не покидают криптоядро устройства.

Использование «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в связке с ОС Astra Linux 1.7 обеспечивает защищенный доступ к множеству жизненно важных компонентов инфраструктуры организации: ОС, системе электронного документооборота, а также к системам управления ключами и цифровыми сертификатами. Интеллектуальные криптографическими устройства «Рутокен» обеспечивают строгую двухфакторную аутентификацию при входе в ОС, подходят для безопасного хранения ключей электронной подписи, а их применение вместе со встроенными в операционную систему сертифицированными СЗИ позволяет достичь максимального уровня ИТ-безопасности.

«Быстрые темпы импортозамещения значительно сблизили российских производителей. Продуктовый стек, состоящий из устройств «Рутокен» и ОС Astra Linux, отвечает высоким требованиям безопасности и позволяет качественно повысить уровень защищенности ИТ-систем и данных пользователей, работающих с информацией ограниченного доступа», — сказал Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен», компания «Актив».

«Сейчас мы постоянно имеем дело с появлением новых киберугроз, утечкой информации и т.д., поэтому теперь организациям, особенно работающим с разного рода конфиденциальными сведениями, необходимо направлять значительные ресурсы на обеспечение должного уровня ИТ-безопасности. Эффективно решить эту задачу, защитив ИТ-инфраструктуру и данные сразу и на программном, и на аппаратном уровнях, позволяет комплексное решение: связка ОС Astra Linux с сертифицированными СЗИ и «Рутокен ЭЦП 3.0 3220». Мы удостоверились, что компоненты этого технологического стека полностью совместимы, и можем с уверенностью гарантировать его корректную и стабильную работу», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».