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В 2022 году «Лаборатория Касперского» ежедневно выявляла более 3 критичных инцидентов

«Лаборатория Касперского» ежедневно обнаруживала в 2022 г. более трёх критичных инцидентов. Речь идёт о случаях, для которых требуется вмешательство аналитика и которые в меньшей степени поддаются автоматизации. Таковы данные ежегодного аналитического отчёта, в котором анализировались данные Kaspersky Managed Detection and Response. Это сервис круглосуточного мониторинга и реагирования на выявленные инциденты, основанный на технологических решениях и экспертизе команды SOC «Лаборатории Касперского».

В 2022 г. в России и СНГ наиболее атакуемыми отраслями были промышленность (24% от общего количества заказчиков в регионе), финансовые организации (20%), ИТ-компании (17%), транспорт (14%) и СМИ (12%). В секторе СМИ в целом наблюдалась наибольшая интенсивность, были выявлены инциденты высокого уровня критичности и более чем в трети — целевые атаки.

Чаще всего в мире инциденты представляли собой либо целевые атаки с непосредственным участием человека (30% от общего количества инцидентов высокой критичности), либо атаки вредоносного ПО без участия человека, но также с серьёзными последствиями (26%), либо были связаны с разного рода киберучениями (19%). Легальные инструменты по-прежнему популярны среди атакующих, с их помощью они маскируют свою активность под легитимную работу ИТ-сотрудников, в частности, использование powershell.exe и rundll32.exe фиксировалось в 6% инцидентах высокой критичности, comsvcs.dll — в 2%, а reg.exe — в 1% инцидентов.

Среднее время обнаружения инцидента высокого уровня критичности — по всем отраслям — составляло 43,8 минуты. По сравнению с прошлыми годами этот показатель увеличился примерно на 6%. Это связано с ростом числа инцидентов, расследование которых требует большего вовлечения аналитиков SOC.

Чаще всего фиксировались инциденты среднего уровня критичности. Большая часть инцидентов, 72%, была успешно устранена после получения только одного события безопасности (алёрта), что подтверждает достаточно высокую оперативную готовность клиентов Kaspersky MDR.

«В последнее время мы наблюдаем тенденцию, что атаки вредоносного ПО с большим ущербом начинаются как целевые с участием человека: первоначальное проникновение и запуск выполняются вручную, а дальнейшее распространение — без участия человека. Поскольку число таких сложных инцидентов растёт, мы рекомендуем компаниям наряду с классическим мониторингом событий безопасности использовать инструменты для активного поиска угроз», — сказал Сергей Солдатов, руководитель центра мониторинга кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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