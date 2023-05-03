Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК

Интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF компании SolidSoft сертифицирован ФСТЭК на соответствие требованиям к межсетевым экранам четвертого класса защиты. Теперь сервис могут использовать российские информационные системы, требующие обязательной сертификации средств защиты информации. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Среди преимуществ SolidWall WAF: защита от широкого спектра угроз, включая синтаксические, логические и переборные атаки, DDoS-атаки прикладного уровня и нежелательную активность ботов. Разработка обеспечивает безопасность различных классов веб-приложений, в том числе браузерных, мобильных, ресурсов API и приложений, построенных с использованием протокола WebSocket.

Вячеслав Железняков, директор по развитию бизнеса компании SolidSoft: «SolidWall WAF уже не первый год пользуется популярностью на рынке и успешно заменяет зарубежные аналоги. Получение сертификата ФСТЭК позволит дополнительно расширить возможности по использованию решения, в том числе при защите критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем, которые в настоящее время особенно нуждаются в защите».

SolidWall WAF можно эффективно использовать как в простых, так и в сложных сценариях, в компаниях разного размера в любых отраслях экономики. Функционал позволяет реализовать бизнес-ориентированные сценарии, тонко настраивать защиту, упрощать работу аналитиков в веб-интерфейсе, экспортировать данные во внешние системы.

Алексей Борисов, директор по акселерации по направлению ТЭК и промышленность ИТ-кластера Фонда «Сколково»: «SolidSoft уже давно работает на рынке защиты веб-приложений. Объем российского рынка web application firewall за последние пять лет вырос в пять раз. Все больше российских компаний вместо создания собственной инфраструктуры переходят на облачные решения, решая таким образом и задачи импортозамещения. Получив сертификат ФСТЭК, SolidSoft открыли себе дорогу на корпоративный рынок, где очень важна защищенная работа критической инфраструктуры. Фонд “Сколково” теперь может рекомендовать продукты SolidWall в том числе для наших партнеров, крупнейших компаний России и нашим зарубежным представительствам для продвижения отечественных решений на мировые рынки кибербезопасности».

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SolidSoft – российский разработчик решений по защите веб-приложений, выпускает продукты под брендом SolidWall. Компания была основана в 2014 г. на базе независимой лаборатории безопасности SolidLab, которая занимается анализом защищенности информационных ресурсов, настройкой средств защиты, организацией процесса разработки защищенных приложений, мониторингом и реагированием на инциденты. Компания SolidSoft является резидентом ИТ-кластера Инновационного центра «Сколково» и обладает лицензией ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др.