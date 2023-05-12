Интернет-банк «Сбербизнес» перешёл на сертификаты Минцифры

С 12 мая 2023 г. веб-версия и мобильное приложение интернет-банка «Сбербизнес» полностью перешли на работу с сертификатами Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (НУЦ Минцифры России). Установка российских сертификатов гарантирует безопасный доступ ко всем сайтам с любых устройств, на которых они установлены, отмечают в Сбербанке.

«Сбер» заблаговременно начал информационную кампанию, предупреждая клиентов о том, что сертификаты Минцифры обязательно нужно установить, чтобы свести к минимуму возможные риски. Основным риском при отсутствии сертификата Минцифры является невозможность входа в интернет-банк и, как следствие, остановка ежедневных операций компании, в том числе платежей, выплаты заработной платы и прочих, совершаемых в интернет-банке.

Для пользователей мобильных приложений «Сбербизнес» на iOS и Android банком выпущены версии приложений с уже предустановленными сертификатами.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Безопасность — это важный аспект работы в интернете для нас и наших клиентов, и поэтому здесь мы стараемся всегда действовать на опережение. Мы заранее начали уведомлять предпринимателей о необходимости установки отечественных сертификатов и полностью перевели веб-версию и мобильное приложение на сертификаты Минцифры. Это обеспечивает защищённый доступ к корпоративному банкингу и сервисам «Сбера».