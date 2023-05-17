Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate

Российский провайдер облачных услуг и ЦОД для бизнеса Linxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качестве основы решения выбрана разработка отечественного вендора UserGate. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter.

Межсетевой экран следующего поколения (Next Generation Firewall, или NGFW) – это инструмент обеспечения информационной безопасности для фильтрации трафика в корпоративной сети. Он обладает рядом дополнительных преимуществ по сравнению с классическим межсетевым экраном, в частности глубже анализирует трафик и дает возможность системным администраторам тонко настраивать политики безопасности. Виртуальный межсетевой экран разворачивается в инфраструктуре облачного провайдера и не создает дополнительную нагрузку на серверное оборудование заказчика.

«Наша компания уделяет особое внимание безопасности предлагаемых клиентам облачных решений. Новый продукт будет интересен как предприятиям сегмента Enterprise, так и компаниям среднего бизнеса, желающим повысить защищенность облачных активов, получив решение «под ключ» с определенным уровнем SLA», – сказал Станислав Братчиков, менеджер по продуктам Linxdatacenter.

Продукт был добавлен в экосистему облачных сервисов безопасности Linxdatacenter в результате заключения mssp-партнерства с UserGate, российским разработчиком продуктов информационной безопасности и, в том числе, UserGate NGFW, являющегося частью экосистемы безопасности UserGate SUMMA. Сервис был выбран после тщательного сравнения разработок нескольких российских вендоров и протестирован в течение двух месяцев в рамках пилотного проекта у одного из клиентов Linxdatacenter, крупной российской промышленной компании.

«В основе подхода UserGate — разработка собственных технологий, способных конкурировать с зарубежными аналогами. Архитектура решений и собственная операционная система UGOS дают возможность анализировать и обрабатывать сетевой трафик при любой степени загруженности каналов связи, а также достигать эффективного масштабирования. Уверены, что успешный опыт нашей коллаборации станет эффективным инструментом продвижения зрелых российских ИБ-продуктов для тех категорий клиентов, которых, в первую очередь, интересует защита данных, размещенных в облачных сервисах или управление своими затратами», – отметил Артур Салахутдинов, менеджер по развитию MSSP UserGate.

На российском рынке за последний год существенно усилился интерес к отечественным средствам защиты класса NGFW. Это связано как с возросшим количеством кибератак, так и с трендом на импортозамещение.

До недавнего времени подавляющая часть заказчиков использовала межсетевые экраны зарубежных вендоров, тогда как активная разработка российских NGFW только начиналась. Сегодня в этом сегменте существует дефицит доступных рынку продуктов и решений, обладающих необходимой заказчикам функциональностью и высокой производительностью.

NGFW предлагается как полноценное решение «под ключ», которое включает широкий спектр работ специалистов Linxdatacenter: анализ облачной инфраструктуры клиента, разработка рекомендаций по оптимизации топологии сети, подготовка виртуальных машин для развертывания NGFW, настройка продукта, а также круглосуточная техническая поддержка на протяжении всего периода эксплуатации.

Развертывание системы занимает срок от одного дня и зависит от масштаба внедрения продукта.

***

Linxdatacenter – провайдер ИТ-решений для бизнеса. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. Linxdatacenter владеет дата-центрами уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге. Портфолио компании включает услуги по размещению оборудования в дата-центрах (colocation), облачные сервисы на базе собственной платформы LinxCloud и решения в сфере информационной безопасности, а также защищенный доступ к глобальным облачным платформам. Linxdatacenter является сертифицированным поставщиком инфраструктурных решений и юридической поддержки в области обработки персональных данных (152-ФЗ).

UserGate является российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.