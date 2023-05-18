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Платформа BI.ZONE Bug Bounty вошла в реестр российского ПО

В конце марта 2023 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России зарегистрировало BI.ZONE Bug Bounty в реестре отечественного ПО. Теперь платформа официально входит в число продуктов, которые могут использовать компании с государственным участием. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Программы багбаунти — один из самых эффективных способов обнаружить уязвимости в кибербезопасности компаний. В их развитии заинтересованы как бизнес, так и государство.

BI.ZONE Bug Bounty объединяет независимых исследователей и крупнейшие организации страны, включая VK, «Тинькофф», Ozon и др. Платформа также работает с программой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России). С помощью BI.ZONE Bug Bounty компании узнают, насколько защищена их внешняя инфраструктура, а багхантеры получают вознаграждение за найденные уязвимости. Это одна из первых подобных площадок в России. После ухода иностранных вендоров множество независимых исследователей стали ее постоянными пользователями.

Платформа также помогает бизнесу, если во время запуска программ багбаунти возникают сложности. BI.ZONE Bug Bounty берет на себя проведение выплат, оформление сотрудничества, а также упрощает поиск багхантеров. Кроме того, при необходимости эксперты BI.ZONE проверяют найденные уязвимости, освобождая ресурсы компании для других задач.

Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, директор по стратегии BI.ZONE: «Внесение BI.ZONE Bug Bounty в реестр Минцифры — важное для нас событие. Это открывает новые возможности использования платформы. Теперь мы готовы помогать еще большему количеству организаций. Мы верим, что наше решение сделает бизнес безопаснее и надежнее».

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