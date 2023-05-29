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На Урале впервые соберутся главные эксперты по кибербезопасности со всей России

14 июля в Екатеринбурге состоится крупнейшая на Урале конференция о трендах в ИТ и ИБ – IT IS conf. Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области. Это не просто конференция, а место, где встречаются давние друзья и партнеры, заводятся новые полезные профессиональные знакомства и обсуждаются лучшие кейсы в области защиты информации.

Цель конференции – обмен практическим опытом между экспертами и практиками со всей страны, влияющими на формирование и внедрение стратегии кибербезопасности в бизнес-процессы компаний.

Ключевые темы: эффективное управление киберрисками, новые возможности для отечественных вендоров, прорывные технологии кибербезопасности, практические примеры решения ИТ- и ИБ-задач в условиях санкций.

«В последнее время в сфере кибербезопасности России сложилась совершенно уникальная ситуация: с одной стороны – важность киберзащиты стала всем более чем очевидна, с другой стороны – мы имеем огромные возможности для создания и внедрения самых современных технологий защиты. Именно поэтому в этом году для участников IT IS conf подготовлены интересные секции и темы дискуссий, позволяющие по-новому взглянуть на отечественный рынок информационных технологий и защиты информации. Конференция – это уникальная платформа для обмена опытом, получения информации о практических подходах в решении самых актуальных задач», – отметил генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов.

50+ спикеров поделятся своим опытом и ответят на злободневные вопросы

50+ инновационных решений в арсенале партнеров мероприятия

10+ секций, дискуссий и пленарных заседаний в деловой программе

1000+ участников

Модераторы:

  • Алексей Лукацкий, эксперт по безопасности, автор блога «Бизнес без опасности»
  • Алексей Комаров, автор блога Zlonov.com

Продюсер конференции: Илья Шабанов, основатель и генеральный директор Anti-Malware.ru

Дата: 14 июля 2023 г.

Место: Отель AZIMUT Сити, г. Екатеринбург, улица Бахчиванджи, 55А

Сайт конференции: itisconf.ru

Участие в мероприятии в онлайн- и офлайн- формате бесплатное, регистрация по ссылке.

До встречи на IT IS conf!

Токен: Kra245HjQРекламодатель: ООО «УЦСБ»ИНН/ОГРН: 6672235068/1076672021194Сайт: https://www.ussc.ru/

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