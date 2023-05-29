Объем DDoS-атак вырос в 10 раз

Компания МТС RED сообщает, что объем DDoS-атак в I квартале 2023 г. вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Если в начале 2022 г. количество выявленных DDoS-атак измерялось сотнями, то в первой четверти 2023 г. – уже тысячами. Об этом CNews сообщили представители МТС RED.

Самым активным в плане реализации атак стал январь 2023 г.: в этом месяце зарегистрировано 79% от общего числа DDoS-атак за квартал, на февраль 2023 г. пришлось 14% атак, а на март 2023 г. – 6%. Январь традиционно является самым активным месяцем первого квартала с точки зрения реализации атак типа распределенного отказа в обслуживании.

Наибольшее число DDoS-атак (40%) в I квартале 2023 г. осуществлялось в ночное время, с 12 часов до 6 утра. Чуть меньше – 37% атак – было реализовано до полудня. Затем активность злоумышленников снижалась: 13% атак пришлось на время с полудня до 18.00, еще 10% - на вечернее время до наступления полуночи.

Регионом-лидером по числу атак стал Северо-Западный федеральный округ, а городом-лидером – Санкт-Петербург: 87% всех DDoS-атак было реализовано на расположенные здесь организации. Второе место занял Центральный федеральный округ, Тверь – 11,7% атак. Замыкает тройку лидеров Приволжский федеральный округ, Ульяновск – 0,5% атак. Кроме того, в ареал распространения DDoS-атак в первом квартале вошли Дальневосточный округ (Хабаровск), Уральский округ (Челябинск, Сургут, Тюмень), Сибирский округ (Новосибирск), Северо-Кавказский округ (Ставрополь).

Самая продолжительная из выявленных в 2023 г. квартале 2023 г. DDoS-атак была направлена на интернет-ресурсы Санкт-Петербургской организации. Наиболее интенсивная атака мощностью 61 Гбит/с была зарегистрирована в Дальневосточном федеральном округе, она велась на компанию, базирующуюся в Хабаровске. Самыми популярными целями DDoS-атак стали финансовый сектор, госсектор и ритейл.

«Частота, интенсивность и уровень организации DDoS-атак постоянно растут. Это серьезный вызов для частных компаний и госструктур, чья деятельность связана с доступностью их сервисов пользователям в сети интернет. Сбой в предоставлении сервисов несет организациям прямой финансовый и репутационный ущерб. Это не оставляет выбора – защищаться от DDoS-атак нужно каждой компании уже сегодня», – отметил Андрей Дугин, руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED.

***

МТС RED – это экосистема технологий, сервисов и услуг кибербезопасности, которая решает полный цикл задач заказчиков в части снижения кибер-рисков.