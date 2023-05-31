«Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России на ViPNet SafeBoot 3

«Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСТЭК России на программный модуль доверенной загрузки уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3.

Сертификат ФСТЭК России от 10 мая 2023 г. №4673 подтверждает соответствие ViPNet SafeBoot 3 требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по 2 уровню доверия, требованиям к средствам доверенной загрузки, требованиям к профилю защиты средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода второго класса защиты.

Высокотехнологичный программный модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot устанавливается в UEFI BIOS. Он предназначен для защиты ПК, мобильных устройств, серверов (в том числе и серверов виртуализации) от различных угроз несанкционированного доступа на этапе загрузки и от атак на BIOS. ViPNet SafeBoot осуществляет идентификацию и аутентификацию пользователей, разграничивает доступ на основе ролей, гарантирует доверенную загрузку операционной системы.

ViPNet SafeBoot 3 представлен в двух исполнениях: «Локальная» версия не поддерживает механизмы удаленного управления и подключения к LDAP. Версия проходит сертификацию в ФСБ России и ФСТЭК России; «Сетевая» версия поддерживает удаленное управление. Получен сертификат ФСТЭК России.

Ключевой задачей при выпуске ViPNet SafeBoot 3 была реализация новых требований ФСБ России. Помимо этого, в «сетевой» версии продукта реализована доверенная загрузка ОС по сети, поддерживаются механизмы HTTP-Boot и PXE Boot, добавлена поддержка Astra ALD Pro (аутентификация по LDAP), также теперь доступно формирование отчета о настройках продукта. ViPNet SafeBoot 3 теперь поддерживает токен Guardant ID 2.0, который необходимо использовать при построении систем с высоким классом.

ViPNet SafeBoot может быть использован для защиты государственных информационных систем до класса защищенности К1 включительно, для обеспечения 1 и 2 уровня защищенности персональных данных и автоматизированных систем управления технологическим процессом до 1 класса защищенности.

В настоящий момент продолжаются сертификационные испытания ViPNet SafeBoot 3 в ФСБ России. Ожидаемый срок получения сертификата – осень 2023 г.