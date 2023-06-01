«РТК-Солар»: интернет-мошенники запустили схему повторного обмана граждан

В Сети массово появляются сайты, предлагающие гражданам быстро и в полном объеме вернуть похищенные деньги. В мае центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura компании «РТК-Солар» зафиксировал уже более 200 подобных ресурсов. Схема рассчитана на повторный обман людей, ранее пострадавших от фейковых криптовалютных брокеров или иных интернет-мошенников.

В реальности вернуть похищенные деньги крайне сложно, даже если мошенники будут найдены и привлечены к ответственности. Фейковые сайты же предлагают возврат полной суммы в течение пары недель с вероятностью более 80%, — отмечают специалисты «РТК-Солар». Для большего правдоподобия злоумышленники выдают свои онлайн-ресурсы за страницы СМИ или международных финансовых и юридических компаний, а также используют образы популярных медийных персон.

Нынешняя волна мошенничества тесно связана с фейковыми инвестиционными и криптовалютными платформами, новые сайты которых появляются в количестве от 5 до 50 в день. Зачастую сайт компании по возврату денег делит одну площадку с фейковой биржей, на которой человека уже успели обмануть.

Для потенциальных жертв имеются свои ограничения: похищенная сумма должна составлять не менее $0,5-1 тыс., при этом деньги должны быть украдены с банковского счета или карты не более 3-5 лет назад. Схема работы аналогична сценариям лжеброкеров: жертва оставляет на сайте свои данные, после чего в дело вступает «персональный менеджер», который с помощью социальной инженерии выуживает дополнительную информацию и заставляет человека совершать необходимые действия (от предоставления банковской карты до оформления кредита).

«Человек, ранее уже становившийся жертвой мошенников, является более легкой мишенью. Столкнувшись с официальными процедурами, он ищет возможность быстрее и легче вернуть свои деньги и с готовностью предоставит данные банковской карты, — сказал Александр Вураско, эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura компании "РТК-Солар". — Единственный и самый верный способ защиты в данном случае – проявить благоразумие и в первую очередь обратиться в правоохранительные органы. Важно понимать, что, если злоумышленников не найдут или они будут находиться вне российского правового поля, ни одна волшебная организация не сможет помочь вернуть украденное».