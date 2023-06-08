Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства

Группа ЦРТ в партнерстве с Poсketkey объявила об адаптации биометрической СКУД — системы контроля и управления доступом под новые требования законодательства.

Биометрический терминал, который интегрирован с системой контроля доступа, обеспечивает быстрый, бесконтактный и комфортный проход «по лицу». Новое законодательство сформировало необходимость адаптации решения под актуальные требования.

«Pocketkey — первая компания, которая начала поставлять биометрические системы для фитнес-клубов в стране и много лет активно развивает рынок биометрии в России и СНГ. Нам как лидеру отрасли стратегически важно предложить фитнес-индустрии легитимное решение, основанное на технологии биометрии лица. Мы рады, что группа компаний ЦРТ доверилась нам как поставщику оборудования и интегратору систем доступа. Система “Визирь.СКУД” работает эффективно и может быть быстро адаптирована к новым государственным нормам без ущерба для безопасности и удобства. Клиенты Pocketkey могут быть уверены, что им предоставлен безопасный и надежный способ доступа в спортивные залы и фитнес-центры», — сказал Александр Михалёв, владелец торговой марки Pocketkey.

«На данном этапе главной задачей для отрасли является бесшовный переход на новые правила работы с биометрией. Особенно важно это для тех сфер применения, где клиенты уже привыкли к биометрическим сервисам. Многие фитнес-центры сегодня уже активно используют биометрические решения, например, распространено распознавание по лицу. При этом значительная часть индустрии заинтересована во внедрении биометрии для безопасного и удобного прохода посетителей», — отметил генеральный директор «Центра биометрических технологий» Владислав Поволоцкий.

Система компьютерного зрения «Визирь» внедрена на 26 спортивных стадионах и ледовых аренах, помогла осуществить биометрический проход в несколько университетов и 53 фитнес-центра, где посетители оценили новый уровень сервиса.