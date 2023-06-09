Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техническая защита
|

СЗИ НСД Dallas Lock Linux успешно прошла процедуру испытаний ФСТЭК России

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ НСД Dallas Lock Linux.

Система защиты информации Dallas Lock Linux 3.25.21 успешно прошла процедуру испытаний ФСТЭК России, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора.

Ключевые особенности новой сертифицированной версии Dallas Lock Linux:

Поддержка современного ядра ОС семейства Linux (5.10) следующими ОС: «Альт Рабочая станция 9.0»; «Альт Рабочая станция 9.2»; «Альт Рабочая станция 10.0»; «Альт Рабочая станция 10.1»; «Astra Linux Common Edition (Орел) 2.12.x»; CentOS 7; Debian 10; Debian 11; Red Hat Enterprise Linux 7; Ubuntu 18.04; Ubuntu 20.04; «Ред ОС 7.1 Муром»; «Ред ОС 7.2 Муром»; «Ред ОС 7.3 Муром»; ROSA Enterprise Linux Desktop/Server 7.3.

Исключена поддержка устаревших ОС: «Альт Рабочая станция 8.2»; «ЛотОС 2.1»; Fedora 30; Ubuntu 16.04; Debian 8; Debian 9.

Возможность управления расписанием работы пользователей.

Новая роль администрирования – аудитор, который обладает всеми привилегиями в части аудита.

Совместная работа с контроллерами домена Windows AD, FreeIPA и Samba.

Возможность сквозной авторизации доменных учетных записей пользователей на внешних ресурсах.

Доступна гибкая настройка авторизации доменных пользователей. Кроме того, в отношении доменных учетных записей реализованы следующие возможности, которые выполняются аналогично данным возможностям для локальных учетных записей: управление сессиями; управление аппаратной идентификацией; разграничение доступа к объектам файловой системы, разграничение доступа к блочным устройствам, устройствам вывода на печать; управление расписанием работы пользователей.

Расширение интеграции с единым центром управления Dallas Lock в части централизованного удаления СЗИ НСД, управления расписанием работы пользователей и управления ролевой моделью учетных записей.

Возможность миграции настроек с предыдущей версии СЗИ НСД Dallas Lock Linux (сборка 4550), а также экспорт журналов безопасности в форматы PDF, ODS и XML.

Обновление графической оболочки администрирования СЗИ НСД Dallas Lock Linux.

Расширение перечня поддерживаемых аппаратных идентификаторов: Esmart Token; Esmart Token ГОСТ; Esmart 64k; eToken PRO/SC; «Рутокен ЭЦП 2.0»; «Рутокен ЭЦП 3.0»; «Рутокен ЭЦП PKI»; JaCarta Pro; JaCarta PKI/Flash.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роскомнадзор запретит иностранцам искать уязвимости в Рунете

Производитель средств защиты E-mail Barracuda заявил, что взломанное «железо» нужно заменить. Патчи не помогают

Microsoft сделала бесполезными все антивирусы мира. ChatGPT создает вирусы-мутанты, которые невозможно обнаружить

В Уголовный кодекс России вносят норму о конфискации имущества у хакеров

Устройства Zyxel под атаками хакеров. Компания объяснила пользователям, как им быть

У россиян отберут привычные онлайн-платежи. SMS с кодами подтверждения на грани уничтожения

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Показать еще

Наука

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?
Показать еще