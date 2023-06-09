СЗИ НСД Dallas Lock Linux успешно прошла процедуру испытаний ФСТЭК России

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ НСД Dallas Lock Linux.

Система защиты информации Dallas Lock Linux 3.25.21 успешно прошла процедуру испытаний ФСТЭК России, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора.

Ключевые особенности новой сертифицированной версии Dallas Lock Linux:

Поддержка современного ядра ОС семейства Linux (5.10) следующими ОС: «Альт Рабочая станция 9.0»; «Альт Рабочая станция 9.2»; «Альт Рабочая станция 10.0»; «Альт Рабочая станция 10.1»; «Astra Linux Common Edition (Орел) 2.12.x»; CentOS 7; Debian 10; Debian 11; Red Hat Enterprise Linux 7; Ubuntu 18.04; Ubuntu 20.04; «Ред ОС 7.1 Муром»; «Ред ОС 7.2 Муром»; «Ред ОС 7.3 Муром»; ROSA Enterprise Linux Desktop/Server 7.3.

Исключена поддержка устаревших ОС: «Альт Рабочая станция 8.2»; «ЛотОС 2.1»; Fedora 30; Ubuntu 16.04; Debian 8; Debian 9.

Возможность управления расписанием работы пользователей.

Новая роль администрирования – аудитор, который обладает всеми привилегиями в части аудита.

Совместная работа с контроллерами домена Windows AD, FreeIPA и Samba.

Возможность сквозной авторизации доменных учетных записей пользователей на внешних ресурсах.

Доступна гибкая настройка авторизации доменных пользователей. Кроме того, в отношении доменных учетных записей реализованы следующие возможности, которые выполняются аналогично данным возможностям для локальных учетных записей: управление сессиями; управление аппаратной идентификацией; разграничение доступа к объектам файловой системы, разграничение доступа к блочным устройствам, устройствам вывода на печать; управление расписанием работы пользователей.

Расширение интеграции с единым центром управления Dallas Lock в части централизованного удаления СЗИ НСД, управления расписанием работы пользователей и управления ролевой моделью учетных записей.

Возможность миграции настроек с предыдущей версии СЗИ НСД Dallas Lock Linux (сборка 4550), а также экспорт журналов безопасности в форматы PDF, ODS и XML.

Обновление графической оболочки администрирования СЗИ НСД Dallas Lock Linux.

Расширение перечня поддерживаемых аппаратных идентификаторов: Esmart Token; Esmart Token ГОСТ; Esmart 64k; eToken PRO/SC; «Рутокен ЭЦП 2.0»; «Рутокен ЭЦП 3.0»; «Рутокен ЭЦП PKI»; JaCarta Pro; JaCarta PKI/Flash.