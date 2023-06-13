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Университет Иннополис и Innostage создают практические онлайн-курсы по кибербезопасности

Компания Innostage подписала с университетом Иннополис соглашение, в рамках которого планируется создание ряда курсов по практической информационной безопасности. Кроме того, организации договорились вместе создавать новые сервисы практического обучения на базе собственных киберполигонов. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Соглашение подразумевает создание программ по информационной безопасности для программ дополнительного образования. Уже в 2023 г. в университете Иннополис будет запущен первый онлайн-курс, нацеленный на практику выявления инцидентов информационной безопасности и обнаружения компьютерных атак для аналитиков SOC и специалистов по кибербезопасности российских компаний.

В перспективе будет разработана серия практических электронных курсов на основе экспертизы и практики отражения кибератак, накопленной в Innostage, и платформенных ресурсов, имеющихся в университете Иннополис. К ним будут иметь доступ как коммерческие компании, обучающие своих сотрудников, так и студенты профильных направлений, обучающиеся в «Передовой инженерной школе» на базе российского ИТ-вуза и по программам дополнительного образования. В перспективе планируется появление других форматов обучения, в том числе для других аудиторий слушателей — например, школьных учителей информатики.

Разработка проводится в рамках Академии кибербезопасности Innostage, которая запускает этим летом в опытную эксплуатацию Межвузовский центр противодействия киберугрозам (Межвузовский SOC).

Кирилл Семенихин, директор университета Иннополис: «Иннокиберполигон поможет специалистам в обучении тестированию приложений, поиску ошибок и уязвимостей в исходном коде, выявлении компьютерных атак, расследовании инцидентов и построении эшелонированной защиты. Эту платформу мы развиваем совместно с нашими индустриальными партнерами и, благодаря поддержке экспертов по кибербезопасности из Innostage, обучающиеся на платформе смогут лучше отработать на практике полученные навыки».

Партнеры также начали координировать развитие собственных комплексов для проведения киберучений: мультивендорного «Иннокиберполигона», создаваемого университетом Иннополис, и учебного киберполигона Innostage для повышения квалификации ИБ-специалистов.

«Ключевая социальная миссия Innostage — содействовать появлению в России развитой культуры кибербезопасности и десятков тысяч профессионалов в области ИБ, так необходимых в современных условиях. Наш центр противодействия киберугрозам Innostage CyberART сталкивается с компьютерными атаками и реальными инцидентами, которые мы перекладываем в наш киберполигон. Этот опыт мы готовы масштабировать на благо всей страны», — сказал Антон Калинин, владелец продукта учебного киберполигона Innostage.

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Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры.

Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.

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