«Лаборатория Касперского» и «РТК-Солар» объединяют усилия для наращивания экспортного потенциала

«Лаборатория Касперского» и «РТК-Солар» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в сфере развития экспортного потенциала. Документ был подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Теперь компании планируют не только обеспечивать технологическую связанность продуктов кибербезопасности, но и формировать научно-технологический альянс для расширения внешнеторговой деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Партнеры планируют проводить совместную исследовательскую и аналитическую работу покупательской способности и спроса на услуги и технологии в области информационной безопасности. Сотрудничество позволит расширить портфель решений, чтобы гарантировать международным заказчикам комплексную защиту с учетом постоянного изменения ландшафта киберугроз. Также компании планируют всесторонне изучить возможности для развития экспортного потенциала и создать предложения, учитывающие особенности международных рынков.

«„РТК-Солар“ — наш стратегический партнер. Мы расширяем наше сотрудничество и теперь не только создаем единую технологическую экосистему, но и работаем над едиными стандартами взаимодействия в области внешнеторговой деятельности. Уверен, что объединение усилий и опыта — важный шаг для выполнения нашей миссии — построения безопасного мира», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Происходящие в мире события повысили значимость кибербезопасности, – отметил Игорь Ляпунов, старший вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком", генеральный директор "Ростелеком-Солар". – На этом фоне растет спрос на эффективные технологии, которые позволят обеспечить защиту от современных киберугроз. Особый интерес зарубежные клиенты проявляют к технологиям тех компаний, у которых есть большой опыт успешного противодействия кибератакам. И в этом плане совместные усилия двух лидеров отечественного рынка кибербезопасности по развитию экспортного потенциала позволят укрепить международное сотрудничество в сфере ИБ».

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«Ростелеком-Солар» обеспечивает кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов, центров обработки данных, а также объектов КИИ и АСУ ТП. Для повышения киберустойчивости всей России «РТК-Солар» развивает Национальный киберполигон, ключевым компонентом которого является платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Кибермир». Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 220 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.