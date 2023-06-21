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В Молодежном сквере Усмани за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении системы видеонаблюдения в сквере Молодежный в Усмани. Комплекс видеокамер поможет обеспечить круглосуточный мониторинг общественного пространства и безопасность его посетителей и объектов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеонаблюдения состоит из восьми видеокамер и для обеспечения максимальной безопасности охватывает всю территорию сквера. Видео с IP-камер транслируется напрямую в ответственные городские структуры, а диспетчеры имеют круглосуточный доступ ко всем установленным камерам в реальном времени. Таким образом, система позволяет отслеживать происходящие события в онлайн-режиме, а записи с камер помогут оперативно раскрывать правонарушения, например, кражи или порчу городского имущества вандалами.

«Сквер Молодежный за последний год сильно преобразился. Здесь появились современные пешеходные зоны, красивые декоративные элементы, качели с подсветкой. Уверена, что наш проект поможет усманцам сохранить всю эту уникальность, чистоту и порядок. Подобные решения экосистемы МТС можно развернуть во многих городских локациях, при необходимости дополняя видеоаналитикой, настроенной на распознавание лиц, а также дыма и огня, что особенно актуально в летний сезон», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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