BI.Zone: число мошеннических сайтов для «быстрого заработка» на Tesla X резко выросло

С начала 2023 г. эксперты BI.Zone выявили почти 3 тыс. мошеннических доменов, имитирующих сайт инвестиционного проекта Tesla X. Злоумышленники используют интерес пользователей к инвестициям в американскую компанию-производителя Tesla для сбора персональных данных. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Под предлогом выгодных вложений мошенники привлекают жителей России, Белоруссии, Турции, Польши, Казахстана и стран Евросоюза на сайты, посвященные проекту Tesla X. В действительности же для регистрации пользователю необходимо пройти тест, ответив на вопросы финансового характера и оставив свои контактные данные. Исследователи BI.Zone предупреждают, что, заполняя форму на подобном сайте, человек передает злоумышленникам свои личные данные, такие как Ф. И. О., номер телефона и электронная почта.

«Число мошеннических страниц, предлагающих инвестировать в Tesla, растет с каждым месяцем. В январе 2023 г. команда BI.Zone Brand Protection обнаружила 157 мошеннических доменов, в феврале — 386, в марте — 610, в апреле — 860, в мае — 780, а в июне — 188. На сторонних сайтах можно найти преимущественно отрицательные отзывы о проекте Tesla X. Немногочисленные положительные комментарии имеют шаблонный вид и, по всей видимости, являются сгенерированными», — сказал Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.Zone.

Подобные схемы получения информации о пользователях BI.Zone обнаружила и на других площадках, замаскированных под инвестиционные курсы, газопромышленные компании, банки и крупные организации. Среди брендов, которые использовали злоумышленники, — крупные российские и зарубежные компании. Все эти страницы созданы по одному шаблону, отличаются только незначительные детали.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, эксперты BI.Zone рекомендуют тщательно проверять адреса посещаемых страниц, избегать рекламы в поисковой выдаче и не переходить по ссылкам контекстной рекламы. Также стоит проверять дату регистрации домена, чтобы убедиться, что это не сайт-однодневка. Если сайт создан несколько дней назад, но при этом выдается за ресурс крупной компании, вероятно, он мошеннический.

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BI.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1 тыс. проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих др.

