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ГК «Интерлизинг» защитила свои сервисы от ЧП и природных катаклизмов с помощью DR-площадки в облаке ITglobal.com

Компания ITglobal.com, российский интегратор, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, построила DR-площадку в своем облаке для ГК «Интерлизинг», чтобы обеспечить бесперебойную работу бизнес-критических сервисов лизинговой компании. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

В локальной инфраструктуре ГК «Интерлизинг» размещены бизнес-критичные сервисы: ERP, CRM, почта, файловое хранилище и др. Компания обратилась в ITglobal.com, чтобы дополнительно защитить свою инфраструктуру от аварий.

Для решения задач бизнеса специалисты ITglobal.comпредложили построить DR-площадку в облаке на базе московского дата-центра DataSpace, который имеет три сертификата Tier III. В случае аварии Disaster Recovery позволяет восстановить работу сервисов в облаке в течение двух часов, избежать длительных простоев, а также финансовых и репутационных рисков для компании.

Реализация проекта проходила в два этапа. На первом этапе инженеры ITglobal.comсменили платформу виртуализации с Hyper-V на VMware. На втором — виртуальные машины, на которых расположены бизнес-критичные сервисы, реплицировали в облако.

«Организация DR-площадки — это показатель высокого уровня зрелости ИТ-команды и ГК “Интерлизинг” в целом. В текущих реалиях важно минимизировать риски и стремиться к бесперебойной работе сервисов, несмотря ни на что», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

«Самое ценное — это то, что коллеги из ITglobal.comне шли шаблонными методами, а максимально пытались применить свой опыт на нашу ситуацию и выбрать лучший путь для ее решения. За четыре месяца мы решили задачу, которая стояла перед компанией несколько лет. На текущем этапе мы завершаем тестировать переход в облако», — сказала Вера Забугина, директор по ИТ ГК «Интерлизинг».

«Реализация данного проекта заложила крепкий фундамент для дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры и бизнеса ГК “Интерлизинг” в целом», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

***

ГК «Интерлизинг» — лизинговая компания, предоставляет бизнесу в лизинг легковой и грузовой автотранспорт, спецтехнику, сельхозтехнику, производственное оборудование. Ее клиенты — это юридические лица и ИП различной специализации, которые развивают свой бизнес на территории России. За 23 года присутствия на рынке ГК «Интерлизинг» открыла 39 филиалов.

ITglobal.com— группа компаний, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов. Три решения группы компаний (vStack, SimpleOne, «Скат») входят в Единый реестр российских программ. Компания ITglobal.com(ООО «ИТглобал рус») входит в одноименную ГК и выступает экспертом в сфере облачных технологий и построения ИТ-инфраструктуры.

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