Успешно реализована интеграция СКДПУ НТ и менеджера паролей «Пассворк»

«Айти бастион» расширяет функциональность своих продуктов средствами отечественного решения «Пассворк». Вопросы управления, смены и хранения паролей для доступа пользователей в ИТ-инфраструктуру требуют отдельного внимания и использования специального функционала программных продуктов. «СКДПУ НТ шлюз доступа» обладает как собственным функционалом управления паролями, так и возможностью использования внешних хранилищ паролей. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион».

Решение «Пассворк» позволяет расширить возможности парольного хранилища СКДПУ НТ, предоставляя пользователям инструменты «парольного кошелька» для хранения и общего использования учетных данных для различных ИТ-систем компании. Интеграция с СКДПУ НТ позволяет использовать личные и общие хранилища (сейфы) «Пассворк» в ежедневной работе пользователей для доступа к инфраструктуре. При этом не требуется дублирование учетных записей в обеих системах и их передача в открытом виде.

Данная интеграция в первую очередь актуальна тогда, когда «Пассворк» уже используется на предприятии заказчика или требуется расширение функциональных возможностей встроенного в СКДПУ НТ хранилища паролей. Таким образом, организация может использовать централизованное хранилище паролей, к которому просто «присоединяется» «СКДПУ НТ шлюз доступа».

Решение «Пассворк» имеет ряд удобных функций, актуальных при работе с СКДПУ НТ, например, делегирование пароля другому человеку или группе лиц. Также если пользователю нужно поменять пароль, то он идет в хранилище «Пассворк», меняет пароль, а СКДПУ НТ все равно продолжает иметь связь с этим паролем и при необходимости самостоятельно его вскрывать, подставлять в сессию и так далее.

«Интеграция СКДПУ НТ с «Пассворк» состоялась потому, что был такой запрос от наших заказчиков. Решение «Пассворк» набирает популярность у российских компаний, оно удобное, им пользуются и хотят продолжать пользоваться при любом изменении ИТ-инфраструктуры. Наша цель — сделать работу администратора проще, понятнее, прозрачнее. Технологическая совместимость наших решений и интеграция их еще на шаг приблизила нас к этой цели. Кроме того, она говорит о гибкости систем, о наращивании нашего общего функционала ИТ и ИБ-инфраструктуры за счет интеграционного подхода», — сказал технический директор ООО «Айти бастион» Дмитрий Михеев.

«Совместная работа с партнерами и интеграционный подход позволяют нам создавать лучшее решение для работы с паролями в компании», — сказал руководитель и сооснователь «Пассворк» Андрей Пьянков.