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Bi.Zone получила аккредитацию Национальной системы платежных карт

Теперь разработчики мобильных решений токенизации и платежных систем бесконтактной оплаты могут обращаться в Bi.Zone за услугами по анализу защищенности в рамках лицензирования разработанных ими программных средств. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В мае 2023 г. оператор национальной платежной системы «Мир» провел аудит Bi.Zone в области оценки безопасности мобильных решений токенизации и решений SoftPOS. Начиная с осени 2022 г., эксперты проверили лабораторию компании на соответствие по множеству критериев: физическая, логическая и сетевая безопасность, качество резервирования и восстановления данных, соответствие международным стандартам контроля качества, опыт и знания сотрудников лаборатории, результаты тестовых заданий.

По итогу аудита Bi.Zone официально вошла в реестр одобренных лабораторий по оценке безопасности и получила свидетельства соответствия.

«Успешный аудит у оператора системы "Мир" доказывает заказчикам, что Bi.Zone следует самым высоким стандартам обслуживания. Подтверждение соответствия также позволит нам существенно расширить список клиентов и контрагентов, которые ориентированы на сертификацию платежей в мобильных приложениях, работающих с системой "Мир"», — отметил Евгений Волошин, директор по стратегии Bi.Zone.

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Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.

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