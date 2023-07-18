UserGate и Angara Security обеспечили контур кибербезопасности российского разработчика технологий искусственного интеллекта для медицины

Разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор Angara Security обеспечили двойной контур информационной безопасности для российской компании, создающей технологии искусственного интеллекта в медицинской отрасли. Заказчик управляет единой платформой сервисов для цифровизации медицинских услуг, поддержки принятия врачебных решений на основе данных КТ, УЗИ, рентгенографии, первичной самодиагностики. Платформу решений на базе ИИ используют медицинские учреждения в более чем 50 регионах России.

Специалисты Angara Security провели аудит инфраструктуры заказчика, разработали проект модернизации с учетом защиты персональных данных пользователей сервисов, медицинской информации, собственных цифровых активов компании. По итогам анализа российских разработок в сфере сетевой безопасности был выбран комплекс решений UserGate, объединяющий межсетевой экран следующего поколения (NGFW), систему обнаружения вторжений (IDS/IPS), защиту от вредоносных программ и вирусов, систему контент-фильтрации, VPN-сервер и другие функции.

Комплекс решений включил в себя поставку и настройку аппаратных платформ UserGate D500 с возможностью фильтровать трафик по пользователям и поддержкой eBGP. При внедрении решения UserGate основной целью являлась модернизация сетевой инфраструктуры заказчика, повышение ее отказоустойчивости.

«Залог обнаружения и успешного отражения кибератак заключается в экосистемном подходе к обеспечению контура безопасности. Именно такая комплексная концепция позволяет обеспечить главное условие защищенности – абсолютную видимость всех событий безопасности внутри сети. Это состояние достигается за счет разных способов инспекции защищенного сетевого трафика. Такими технологиями, например, оснащены межсетевые экраны следующего поколения NGFW UserGate. Теперь, когда конъюнктура рынка инфобеза в России коренным образом изменилась, мы испытываем на себе взрывной рост количества обращений по поводу миграции с импортных технологий и, в том числе, увеличение числа заявок на пилотное тестирование наших NGFW», – сказала менеджер по работе с партнерами UserGate Полина Шутенко.