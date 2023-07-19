Прогноз МТС RED: рынок повышения киберграмотности сотрудников вырастет в 4 раза к 2027 году

ПАО «МТС», цифровая экосистема, публикует прогноз МТС RED по росту российского рынка решений для повышения киберграмотности сотрудников (Security Awareness). МТС RED ожидает ежегодный прирост данного сегмента с 2023 по 2027 гг. на 40%. Объем рынка в 2023 г. составит 600 млн руб., а к 2027 г. достигнет 2,4 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Security Awareness – класс решений, предназначенных для обучения и тестирования сотрудников компаний по основным вопросам кибербезопасности. В качестве ключевого драйвера рынка Security Awareness аналитики МТС RED называют рост числа фишинговых атак. С 2020 г. к настоящему моменту объем направленного на компании фишинга удвоился, а уровень киберграмотности сотрудников остался невысоким. Согласно недавним совместным исследованиям компаний Phishman и МТС RED, около 80% всех киберинцидентов вызваны человеческим фактором, при этом в 2022 г. число фишинговых рассылок выросло на 65%. Они используются злоумышленниками для проникновения в ИТ-инфраструктуры компаний, получения контроля над учетными записями сотрудников, а также заражения организаций вредоносным ПО – ежегодно наблюдается 45% рост объема получаемых пользователями фишинговых писем с применением вирусов-шифровальщиков.

Другим стимулом увеличения объема рынка является то, что эффективность решений класса Security Awareness легко измерима, что упрощает обоснование бюджетов на их закупку. Сотрудники проходят тестирование до обучения правилам киберграмотности, а после – контрольную проверку практических навыков. По данным МТС RED и Phishman, уже в первый месяц после начала обучения количество инцидентов безопасности, связанных с фишингом, снижается на 70%.

По мнению аналитиков МТС RED, дополнительным фактором развития рынка является ужесточение требований регуляторов к защите данных граждан от утечек – одного из наиболее распространенных последствий успешных фишинговых атак.

Динамика роста российского рынка решений Security Awareness соотносится с мировой. По данным исследовательских компаний Gartner и Global Market Estimates, глобальный рынок демонстрирует ежегодный прирост на 45%: в 2023 г. его объем составил $3 млрд, а к 2027 г. достигнет $12 млрд. Развитие мирового рынка так же, как и в России, обусловлено ростом объема фишинга, который ежегодно приводит к 35-процентному росту компрометации корпоративной переписки. Кроме того, значимую роль играет рост цифровизации, а также то, что пользователи активно используют личные устройства для работы и доступа к корпоративным ИТ-ресурсам.

Российский рынок Security Awareness включает два основных сегмента: разработчики (около 70% рынка) и сторонние поставщики их решений – интеграторы, сервис-провайдеры и дистрибьюторы (около 30% рынка). По прогнозам аналитиков МТС RED, в горизонте трех лет расстановка сил между ними останется прежней, однако можно ожидать изменений в распределении долей рынка между ключевыми разработчиками.

«Наши наблюдения позволяют сделать вывод, что конкурентная борьба будет разворачиваться в основном в вендорском сегменте. Повышение киберграмотности пользователей – растущий рынок, спрос на решения этого класса появляется у заказчиков от уровня корпораций до среднего бизнеса. Поэтому преимущество будет у тех вендоров, которые смогут предложить рынку одновременно и очень зрелое, и гибкое в плане лицензионной политики решение», – сказал Савва Ливчин, руководитель направления бизнес-анализа компании МТС RED.

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МТС RED – дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, которая создает экосистему технологий, сервисов и услуг для защиты российских организаций от киберрисков. Портфель решений МТС RED включает технологии компании Phishman – отечественного разработчика системы автоматизированного управления знаниями сотрудников в области кибербезопасности. Ранее компания группы МТС – MTS Startup Hub – сообщала об инвестициях в платформу Phishman в объеме 90 млн руб.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.