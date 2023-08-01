«Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2023 г. обнаружили и заблокировали 7358 мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд «Столото». Из них 7018 пришлось на мошеннические сайты, 252 — фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 87 — мобильные приложения, также был заблокирован один почтовый адрес, с которого велась фишинговая рассылка.

По данным аналитиков F.A.C.C.T., результатом многолетней совместной работы команды «Столото» и специалистов по кибербезопасности стал тренд на снижение количества таких мошеннических ресурсов – во II квартале 2023 г. их меньше, чем в I квартале 2023. Так, в I квартале 2023 г. было заблокировано 6718 мошеннических сайтов, 129 фейковых постов, аккаунтов и групп в соцсетях, 54 фейковых мобильных приложения, 28 рассылок в мессенджерах и один почтовый адрес, а во II квартале 2023 г. было обнаружено и заблокировано всего 300 мошеннических сайтов, 83 фейковых поста, аккаунта и группы в соцсетях, 33 фейковых мобильных приложения и 12 рассылок в мессенджерах.

В целом за первые шесть месяцев 2023 г. количество мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и/или нелегально использовали бренд «Столото», в 2,5 раза снизилось относительно показателей первого полугодия 2022 г. Так, если в первом полугодии 2022 г. было обнаружено и заблокировано 18709 таких мошеннических ресурсов, то за аналогичный период 2023 г. было нейтрализовано 7358 мошеннических ресурсов.

«Столото» продолжает вести усиленную работу против мошеннических групп в цифровом пространстве в режиме 24/7 365 дней в году. Наши усилия совместно с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности, а также наша постоянная работа по информированию россиян о том, как не стать жертвой кибермошенников позволили нам добиться заметного снижения их активности в лотерейном сегменте, что подтверждает статистика», — отметила заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

«Результаты нашего сотрудничества с командой «Столото» по направлению Digital Risk Protection наглядно демонстрируют, насколько эффективной может быть борьба с мошенничеством и фишингом, если она ведется планомерно и с использованием самых современных технологий по защите бренда от цифровых рисков, — сказал Станислав Гончаров, директор по развитию бизнеса F.A.C.C.T. Digital Risk Protection. — Киберпреступность все еще активна, но она с каждым годом теряет свои позиции и, разумеется, можем сменить фокус атаки с более защищенного бизнеса на более легкую цель».

С 2014 г. все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

«Столото» и F.A.C.C.T. напоминают основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников: никогда не переходите по подозрительным ссылкам: мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные. Используйте только официальное приложение «Столото» и сайт stoloto.ru; никому не сообщайте коды из SMS и push-уведомлений, данные карты: PIN- и CVV-коды, персональные данные; если вы поменяли номер мобильного телефона или адрес электронной почты, обязательно сообщите в «Столото». Иначе есть риск, что ваши данные попадут к новому владельцу; при покупке билетов онлайн всегда проверяйте все реквизиты переводов и платежей; пользуйтесь антивирусными программами.

Если вам позвонили и представились сотрудником гослотерей, помните, что представители «Столото»: не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из SMS для подтверждения финансовой операции; не запрашивают код из SMS для отмены как бы «совершенных мошеннических операций»; не предлагают установить на компьютер программы для обеспечения удалённого доступа (TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin).