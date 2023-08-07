Российские вендоры займут 95% отечественного рынка кибербезопасности к 2027 году

Центр стратегических разработок опубликовал свежее исследование, посвященное российскому рынку кибербезопасности. Исследование показало, что рынок продолжает расти, несмотря на спад в 2022 г., который был существенно мягче прогнозируемого. Рост рынка кибербезопасности ожидается около 24% CAGR в период с 2022 по 2027 гг., что к 2027 г. составит 559 млрд руб. На долю российских вендоров придется 95% рынка. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Руководитель отдела консалтинга и аудита компании Angara Security Александр Хонин отмечает, что рост рынка кибербезопасности в России вполне ожидаем и обусловлен происходящими в мире событиями.

«Как отмечено в прогнозе, в первую очередь сказалась история с уходом зарубежных вендоров. Они занимали значительную часть рынка и ограничивали рост отечественных вендоров. Тяжело развивать собственные продукты при такой конкуренции, когда есть риск их невостребованности. Но ситуация коренным образом изменилась, и сейчас есть все предпосылки для резкого роста», - отметил Александр Хонин.

«Есть и второй фактор. На фоне происходящего вопросы ИБ стали острыми как никогда. Практика показывает: количество кибератак за последний год выросло в разы, и если раньше для многих это было страшной «сказкой», то теперь многие компании столкнулись с реальными инцидентами ИБ, которые приводят вплоть до остановки основных бизнес-процессов. И это многих заставило пересмотреть свои подходы к обеспечению ИБ, пересмотреть рубежи защиты. Это тоже явилось неким драйвером для рынка», - сказал Александр Хонин.

Сегмент средств защиты сетей (network security) является крупнейшим на рынке кибербезопасности, но лидерство по-прежнему за зарубежными вендорами. Однако, исследование прогнозирует активную борьбу за лидерство в этом сегменте. Объем рынка услуг кибербезопасности в 2027 г. составит 145,3 млрд руб. против 49,8 млрд руб. в 2022 г. На долю российских вендоров придется 138 млрд руб.

Исследование прогнозирует бурный рост рынка кибербезопасности в следующие пять лет с постепенным снижением темпов роста, но сохранением динамики роста существенно выше среднемировых.