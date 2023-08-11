Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширяет спектр сервисов защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использованием WAF на базе продуктов StormWall. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

«Продукты компании StormWall дополняют имеющиеся в нашем портфеле ИБ-сервисы, в том числе сервисы DDoS-защиты и решения WAF. Компания StormWall специализируется на облачной безопасности, ее продукты с уникальным алгоритмом и с применением искусственного интеллекта отвечают за выявление аномального трафика, за прогнозирование атаки, а также за определение ее вероятного сценария, что соответствует запросам наших заказчиков», - сказал Дмитрий Соловьев, технический директор Stack Group и M1Cloud.

Информационная безопасность выходит на первый план в современных условиях для непрерывной работы бизнеса. Бизнес-процессы напрямую зависят от безопасности ИТ-инфраструктуры, поэтому сервис-провайдеры расширяют спектр сервисов, в том числе на базе продуктов российских разработчиков, что позволяет минимизировать санкционные риски – получать техническую поддержку и обновления продуктов.

Защита от DDoS и WEB Application Firewall, наряду с шифрованием данных, являются наиболее востребованными облачными ИБ-сервисами среди заказчиков услуг в M1Cloud. Также высоким спросом пользуется защищенная инфраструктура в соответствии с законом 152-ФЗ «О персональных данных», которая используется для размещения ИСПДн (УЗ-1) и ГИС (К-1).

***

StormWall - российский разработчик DDoS-защиты международного уровня, работает более 10 лет на российском рынке. За это время реализовали более 8000 проектов в 68 странах.

Stack Group - предлагает персональный подход к предоставлению высоконадежной ИТ-инфраструктуры – M1Cloud. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в топ-10 ЦОД России по версии CNews. Stack Group ежегодно наращивает инфраструктуру в облаке M1Cloud: емкость систем хранения данных каждый год увеличивается в среднем на 40-50%, а вычислительных систем - на 30-40%. Рост клиентской базы в 2022 году составил 46%.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu

Intel завалила весь мир процессорами с «дыркой», через которую воруют пароли. Если ее закрыть, процессоры тормозят

Сбербанк усомнился в квантовых коммуникациях. Лучше использовать математические алгоритмы

«Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III

Китайские хакеры изощренно атаковали аэрокосмические компании России и важные предприятия Сербии

Госораганы попросили разнести данные по разным ЦОДам из-за угрозы террористических атак

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще