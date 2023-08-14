«Росэлектроника» впервые показала работу защищенных мессенджеров для гаджетов на Android и «Авроре»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал работу защищенных мессенджеров «Импульс» и «Колибри» для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и «Аврора». Приложения позволяют пользователям безопасно обмениваться информацией и минимизируют возможность утечки личных и служебных данных. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Мессенджеры обеспечивают защищенный обмен речевой, текстовой, файловой и голосовой информацией, а также ведение групповых чатов. «Колибри» функционирует на ОС «Аврора 4.0», а «Импульс» – на ОС Android. Приложения разработаны специалистами Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (ПНИИЭИ, входит в «Росэлектронику»).

Каждый из мессенджеров входит в состав комплексного решения, которое дополнительно включает в себя серверное программное обеспечение, а также изделия для организации защищенных VPN-каналов связи с использованием отечественных криптоалгоритмов.

«Сегодня наблюдается значительный рост российского рынка ПО для бизнес-коммуникаций. Наш комплексный продукт построен на отечественных доверенных решениях и обеспечивает защищенное информационное взаимодействие между сотрудниками и безопасный доступ к информационным ресурсам организации. Несмотря на то, что «Колибри» и «Импульс» устанавливаются на устройства с разными операционными системами, они способны взаимодействовать между собой. Абоненты с «Колибри» и абоненты с «Импульсом» могут без проблем обмениваться сообщениями и звонить друг другу», – сказал генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.

Работа «Колибри» и «Импульса» при взаимодействии мобильных абонентов возможна в двух режимах: через аппаратное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Портал-10» и напрямую без его использования.

«Колибри» и «Импульс» также позволяют организовать защищенный удаленный доступ корпоративных абонентов к прикладным WEB-сервисам – электронной почте, облачному хранению файлов, видеоконференциям, – развернутым на серверной платформе.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.