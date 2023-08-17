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UserGate и «Инлайн телеком» обеспечили защиту ЦОДа «Иннополис»

Разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Инлайн телеком солюшнс» обеспечили установку и внедрение межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) для защиты от киберугроз одного из крупнейших коммерческих центров обработки данных (ЦОД) «Иннополис» в Приволжском федеральном округе.

Оператор ЦОДа «Иннополис» «Атомдата-Иннополис» предоставляет услуги – от размещения и аренды серверного оборудования до услуг связи и облачных сервисов для коммерческих и государственных предприятий. В этой связи вопросы надежности и безопасности сетей и инфраструктуры ЦОДа «Иннополис» критически важны.

После глубокого изучения существующих решений и всесторонней оценки их возможностей специалисты «Атомдата-Иннополис» остановились на решении UserGate, которое способно обеспечить безопасность дата-центров от разнообразных внешних интернет-угроз, централизованное управление безопасностью сетевой инфраструктуры и защиту персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ-152.

По результатам проведенного конкурса на построение ИТ инфраструктуры ЦОДа «Иннополис» победителем стал «Инлайн телеком солюшнс» – золотой партнер UserGate. По итогам работ по внедрению и настройке UserGate NGFW заказчик получил эффективное современное средство борьбы с киберугрозами, которое можно гибко наращивать по мере развития бизнеса «Атомдата-Иннополис».

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