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«Инфосистемы джет» внедрила систему видеонаблюдения, контроля и управления доступом в ВОЭК

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» организовали многофакторную идентификацию сотрудников и систему видеонаблюдения с возможностью добавления функций видеоаналитики и интеграции других систем безопасности для филиала Вологодской областной энергетической компании в Вологде.

Вологодская областная энергетическая компания (ВОЭК) ― одно из основных энергоснабжающих предприятий региона. Более 1,5 тыс. сотрудников компании отвечают за обеспечение бесперебойных и безопасных поставок электроэнергии населению и организациям Вологодской области.

Используемые в ВОЭК системы контроля и управления доступом (СКУД), охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения устарели и перестали отвечать требованиям по функционалу и надежности. В связи с этим руководство энергетической компании решило провести модернизацию инфраструктуры и построить единую платформу с возможностью интеграции систем безопасности как на существующих, так и на новых объектах предприятия.

«Раньше у нас не было единой системы безопасности по всем филиалам компании, и сотрудники проходили на предприятие по обычной магнитной карте. Нам было необходимо решение, которое позволило бы объединить системы безопасности на объектах ВОЭК в единый комплекс, чтобы более эффективно управлять ими», ― сказал Алексей Новожилов, технический директор-первый заместитель генерального директора ВОЭК.

Специалисты компании «Инфосистемы джет» организовали многофакторную идентификацию сотрудников. Установка новой СКУД с возможностью добавления функций видеоаналитики и интеграции других систем безопасности повысила эффективность контроля прохода сотрудников на предприятие.

Одной из задач проекта стала автоматизация пропускного режима на территории ВОЭК. На новых входных турникетах система с помощью тепловых датчиков измеряет температуру тела сотрудников и проверяет их на наличие паров алкоголя. Использование этих устройств поможет сократить процент заболеваемости работников в периоды эпидемий и исключит вероятность прохода персонала в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобильные пропускные пункты вологодского филиала ВОЭК были оснащены системой видеонаблюдения. Видеокамеры пропускных пунктов интегрированы с системой видеоаналитики, которая сверяет распознанный госномер автомобиля с номерами базы объекта, а также проверяет наличие допуска водителя к управлению транспортным средством. Система также способна автоматически организовывать реверсивное движение на контрольно-пропускном пункте. Такой подход позволил автоматизировать контроль доступа на предприятие и ускорить процесс въезда и выезда автомобилей.

С целью создания комплексной системы безопасности предприятия специалисты ИТ-компании интегрировали СКУД, систему видеонаблюдения с российской платформой «Интеллект». Она позволяет в режиме реального времени собирать данные о работе систем безопасности и управлять ими из одного интерфейса.

«Использование единого программно-аппаратного комплекса помогло повысить эффективность эксплуатации систем безопасности на 14 удаленных объектах энергетической компании, а также оптимизировать затраты на их обслуживание. Теперь предприятие может гибко настраивать работу систем на каждом объекте, а также легко масштабировать систему безопасности на новые филиалы ВОЭК», ― сказал Алексей Гришин, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы джет».

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