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Большой Московский ИнфоТеКС ТехноФест по продуктам ViPNet состоится 21 сентября

Техническая конференция для ИБ-специалистов в этом году пройдет в четыре параллельных потока, чтобы за один день участники получили максимум прикладного контента. Основные темы, которые раскроют эксперты ИнфоТеКС в своих докладах:



Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

Помимо докладов и мастер-классов на Большом Московском ИнфоТеКС ТехноФесте будет работать экспозиция с популярными продуктами ViPNet и два новых специализированных стенда с квантовой криптографической системой выработки и распределения ключей ViPNet QTS Lite и с решением для криптографической защиты информации в индустриальных системах – ViPNet SIES.

Учебный центр «ИнфоТеКС» приготовил активности для тех, кто не боится назвать себя экспертом ViPNet. У посетителей будет уникальная возможность пройти тестирование и получить сертификат администратора ViPNet прямо во время мероприятия.

Эксперты Перспективного мониторинга проведут традиционные киберучения, киберквест, расскажут о новой версии киберполигона Ampire.

Формат участия – гибридный, для офлайн и онлайн участия необходима предварительная регистрация.

Вся информация о Большом Московском ИнфоТеКС Технофесте в Telegram-канале.

Токен: Kra23ah9UРекламодатель: АО "Инфотекс"ИНН/ОГРН: 7710013769/1027739185066Сайт: https://infotecs.ru/

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