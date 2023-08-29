Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение.

Совместное решение представили рынку российский оператор мобильной связи Tele2 совместно с InsurTech-провайдером Simble.

Tele2 совместно с партнером Simble выпустила новый продукт – краткосрочное страхование автомобиля: на одну поездку, нужное количество километров или время парковки, с кешбэком для абонентов оператора. Решение обеспечивает страховую защиту вне зависимости от того, кто виноват в происшествии. Оформить страховку можно в любое удобное время онлайн. При этом минимальная сумма оплаты – от 13 руб., на любой срок при поездке в командировку, например, или на любое расстояние при поездке по платной дороге.

Для развития линейки страховых продуктов Tele2 проанализировала поведение покупателей на рынке страхования и выявила основные драйверы и барьеры при оформлении таких решений. Среди востребованных у россиян страховок оказались обязательное для оформления ОСАГО (74% респондентов), КАСКО (34%), ДМС (33%) и страхование недвижимости (32%).

При этом новый продукт – «Краткосрочный КАСКО» – понравился 66% респондентов. В ходе исследования 22% опрошенных отметили привлекательность стоимости краткосрочного КАСКО, 14% – возможность застраховать автомобиль на короткий срок, 13% – наличие кешбэка и 10% указали на выгодное предложение и условия страхования.

При оценке драйверов покупки страховых продуктов выяснилось, что автомобилистам они помогают избежать неопределенности. Так, 19% респондентов сталкивались с ситуациями, когда виновник ДТП не известен и процесс выплаты затягивается. Основными драйверами оформления КАСКО являются покрытие расходов на ремонт автомобиля, а также выплата стоимости автомобиля в случае его кражи.

Главные причины оформления полиса ДМС – возмещение расходов на лечение (38%) и получение быстрого и качественного лечения (34%). При этом треть опрошенных устраивает качество ОМС, и они не нуждаются в дополнительном страховании.

Что касается мотивации для страхования недвижимости, 39% россиян делают это для спокойствия, 32% – из-за желания обеспечить сохранность вещей, 27% – планируют таким образом избежать трат, а 24% – оформляют страховку из-за опасения нанесения ущерба от соседей. Почти половина россиян (45%) оплачивают страхование от несчастных случаев и болезней взрослого ввиду желания сократить риски потери дохода в случае происшествий.

Почти половина опрошенных оплачивают детское страхование на время поездки ребенка в лагерь или на отдых – 49% интервьюируемых. Кроме этого, детское страхование оформляют тем, кто занимается спортом или имеет экстремальные увлечения. Продукт покрывает риски, связанные с детскими травмами, укусами клещей, полученную сумму можно использовать для лечения и реабилитации ребенка.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса. В нем приняли участие люди 25-60 лет, которые пользуются или планируют воспользоваться в ближайшие три месяца страховыми продуктами, и при этом самостоятельно выбирают страховую компанию. Компания Tiburon Research занимается маркетинговыми исследованиями с 2009 г.