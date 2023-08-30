«Айти бастион» и MFAsoft подтвердили совместимость своих продуктов

Разработчики протестировали техническую совместимость собственных решений: комплексная система контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» от компании «Айти бастион» и программный комплекс Secure Authentication Server (SAS) от компании «СИС разработка» (MFAsoft) функционируют корректно и без ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион».

Продукт Secure Authentication Server (SAS) расширит функциональность РАМ-комплекса «СКДПУ НТ». Он интегрирован как дополнительный модуль по двухфакторной аутентификации пользователей при входе на ИТ-инфраструктуру, где уже развернута и функционирует система «Айти бастион». Это даст бизнесу еще большую вариативность при работе с ИБ-решениями внутри корпоративных сетей, будет надежным методом защиты внутренней информации. А также станет основой комплекса мер по предотвращению утечек данных, несанкционированного доступа привилегированных пользователей в ИТ-систему компаний, выявлению потенциальных инцидентов, оперативному реагированию на кибератаки извне.

Secure Authentication Server (SAS) — программное обеспечение, которое используется для создания двухфакторной аутентификации (2FA) пользователей при доступе к любому корпоративному ресурсу (VPN, VDI, инфраструктуре Linux) по одноразовым паролям (OTP). Применяется в централизованных системах для защиты доступа к различным устройствам и приложениям (например, входа в операционные системы и веб-приложения, удаленного подключения к сети компании, администрирования). В связке с РАМ-комплексом «СКДПУ НТ» обеспечивает еще более надежную защиту доступа и управление учетными записями пользователей с привилегированными правами.

«СКДПУ НТ» — комплексный продукт, реализующий полную функциональность PAM-систем (Privileged Access Management). Позволяет обеспечивать контролируемый удаленный доступ к ИТ-инфраструктуре для привилегированных пользователей. Является основой продуктовой экосистемы компании «Айти бастион». Решение закрывает ключевые потребности бизнеса в предоставлении безопасного удаленного доступа. Внесено в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи России, обеспечивает полное соответствие требованиям регуляторов к информационной безопасности.

«Мы постоянно работаем над расширением технологического функционала своей экосистемы, в основе которой лежит наше основное РАМ-решение «СКДПУ НТ». Учитывая потребности заказчиков и их пожелания, внедряем новые возможности — для того, чтобы им было проще, удобнее и, конечно же, безопаснее защищать свои корпоративные данные. Интеграция с программными продуктами по двухфакторной аутентификации — простая и одновременно очень нужная. Такая связка работает эффективно. Мы стараемся закрыть потребности своих заказчиков в защите информации сразу по нескольким направлениям», — сказал технический директор «Айти бастион» Дмитрий Михеев.

«Применение решений «СКДПУ НТ» и Secure Authentication Server позволяют быстро и легко без внесения изменений в архитектуру системы повысить уровень защищенности инфраструктуры, при этом не усложняя работу сотрудников. Безагентский способ интеграции удаленного доступа в дополнение к бесконтактным аутентификаторам (генераторы одноразовых паролей) позволяет уйти от установки дополнительного программного обеспечения и драйверов на хосты. Выделенные решения обеспечивают централизованный контроль при аутентификации и доступе к защищаемым ресурсам, решая при этом как прикладные, так и регуляторные задачи», — отметил технический директор «СИС разработка» (MFAsoft) Михаил Рожнов.