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В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного СЗИ SecretNet Studio и межсетевого экрана UserGate

«Сёрчинформ» представила обновление SIEM-системы, которое расширит контроль за безопасностью рабочих станций и серверов, а также мониторинг сетевого трафика. Теперь «Сёрчинформ SIEM» может собирать события из программного комплекса Secret Net Studio отечественного разработчика «Код безопасности» и межсетевого экрана UserGate одноименного производителя.

Для SecretNetConnector в «Сёрчинформ SIEM» доступны предустановленные правила, которые собирают события безопасности СЗИ Secret Net Studio, такие как: статистика входов и выходов, наличие вирусного ПО на контролируемых рабочих станциях и серверах, а также другие события по операциям с антивирусом и прочие события. На основании данных событий коннектор позволяет получать информацию об уровне защищенности конечных точек и сетевой инфраструктуры.

UserGateConnector получает события по 6 предустановленным категориям: журналам веб-доступа, событий, трафика, автоматизированной системы управления технологическим процессом и системы обнаружения вторжений от устройств UserGate и прочим событиям.

«Прежде всего мы ориентируемся на запрос от наших пользователей. Когда активно начался процесс импортозамещения элементов IT-инфраструктуры, мы сразу получили от них соответствующий пул задач, которые начали реализовывать по мере востребованности. То, что раньше закрывали Cisco, FortiGate и прочие – теперь замещается оборудованием и ПО российских вендоров. Соответственно, мы подстраиваем работу системы под поддержку отечественных решений», – сказал системный аналитик «Сёрчинформ» Павел Пугач.

До конца года в SIEM-системе также появится коннектор к централизованному комплексу для защиты сетевой инфраструктуры и создания VPN-сетей АПШК «Континент», разработанный компанией «Код безопасности».

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