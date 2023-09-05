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Российский производитель обеспечил круглосуточным видеонаблюдением детские площадки в Пермском крае

Российская компания «ВИПАКС» обеспечила 20 детских и спортивных площадок города Березников в Пермском крае видеокамерами собственного производства. Наличие видеонаблюдения сокращает случаи вандализма и обеспечивает безопасность на площадках. Происходящее в реальном времени транслируется в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Дежурные операторы круглосуточно следят за обстановкой и сообщают об экстренных ситуациях в правоохранительные органы. Видеоархив помогает расследовать происшествия и идентифицировать правонарушителей. Но главное, это превентивная функция видеонаблюдения: по статистике, в местах, находящихся под контролем, совершается меньше преступлений. Об этом CNews сообщили представители «ВИПАКС».

Как отметил директор МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» города Березников Дмитрий Беляев, камеры видеонаблюдения предотвращают хулиганство и отпугивают шумные компании. «К сожалению, случаи вандализма на общественных территориях не редкость. Сам факт наличия камер уже останавливает большинство нарушителей общественного порядка. Теперь на детских и спортивных площадках не будет посторонних, а значит, родители будут спокойны, отпуская детей гулять», – добавил Дмитрий Беляев.

Установленные видеокамеры собраны на производственной площадке компании «ВИПАКС» в Перми. Конструкция камер разработана так, чтобы работать в любых погодных условиях, выдерживать многократное обледенение, сильные порывы ветра и прямые лучи солнца. Видеокамеры дают обзор всей территории площадки, не оставляя слепых зон. Транслируемое изображение с разрешением QHD обладает высокой детализацией и позволяет рассмотреть лица людей и номера машин. Эта информация помогает оперативно расследовать происшествия.

Ранее с применением оборудования производства компании «ВИПАКС» в Березниках был создан единый мониторинговый центр, контролирующий территорию детских садов города. «При создании мониторингового центра в 2020 г. было подключено 650 видеокамер нашего производства. Каждый год администрация Березников расширяет зону уличного видеонаблюдения и повышает уровень безопасности городской среды. Для нас важно, что эту задачу доверяют производимому нами оборудованию», – сказал генеральный директор компании «ВИПАКС» Сергей Михайлов.

Детские и спортивные площадки, на которых установлено видеонаблюдение, расположены по всему городу: в городском парке культуры и отдыха, Комсомольском парке, Рябиновом сквере, Треугольном сквере и сквере на перекрестке улиц Юбилейная и Свердлова, в районе стадиона школы № 10, во дворах жилых домов по улицам Красноборова 11, Ломоносова 110, Комсомольская 3, Потемина 6, Мира 24, Мира 40, Мира 103, Челюскинцев 73, Юбилейная 26, Тельмана 42 Б, на пересечении улиц Толстого и Гагарина, между домами 69 и 77 по улице Юбилейная, между домами 101 и 103 по улице Ломоносова.

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«ВИПАКС» – российский разработчик и производитель систем интеллектуального видеонаблюдения и оборудования Domination и «Айтек про». Производственная площадка находится в Перми.

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