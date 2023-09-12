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«Лаборатория Касперского»: бэкдор три года распространялся под видом легитимного установщика ПО для Linux

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную кампанию с использованием Free Download Manager, которая длилась более трёх лет. В ходе атаки легитимное ПО для установки приложений использовалось для распространения бэкдора на устройства под управлением ОС Linux. Жертвы заражались при попытке загрузить программное обеспечение с официального сайта Free Download Manager, что указывает на потенциальную атаку на цепочку поставок. Некоторые образцы вредоносного ПО, использованного в этой кампании, впервые были выявлены в 2013 г. Атаки были зафиксированы в Бразилии, Китае, Саудовской Аравии и России.

Обнаруженная вредоносная кампания нацелена на системы Linux. Если жертва открывала в браузере легитимный веб-сайт Free Download Manager, а затем нажимала кнопку загрузки программы для Linux, то в некоторых случаях её перенаправляло на вредоносный URL, с которого скачивалась вредоносная версия, выпущенная в 2020 г. После запуска файла на устройстве жертвы устанавливался бэкдор — разновидность троянца для получения удалённого доступа. С заражённого устройства злоумышленники могли красть различную информацию, в том числе сведения о системе, историю браузера, сохранённые пароли, данные криптовалютных кошельков и даже учётные данные облачных сервисов, таких как Amazon Web Services или Google Cloud.

Эксперты «Лаборатории Касперского» полагают, что это может быть атакой на цепочку поставок. В ходе исследования руководств по установке Free Download Manager на YouTube для компьютеров Linux были обнаружены случаи, когда создатели видео непреднамеренно демонстрировали начальный процесс заражения. Но в другом видео загружалась легитимная версия программного обеспечения. Вероятно, разработчики вредоносного ПО предусмотрели, что жертва перенаправлялась на вредоносную версию ПО с определённой степенью вероятности или на основе цифрового следа потенциальной жертвы. В результате некоторые пользователи сталкивались с вредоносным пакетом, а другие получали легитимный.

«Распространено заблуждение, что для Linux не существует вредоносного ПО, поэтому многие пользователи не устанавливают на такие устройства защитные решения. Однако отсутствие средств обеспечения кибербезопасности как раз делает их более привлекательными для злоумышленников. Ситуация с Free Download Manager демонстрирует, что кибератаки на Linux могут долго оставаться необнаруженными. Чтобы этого избежать, нужно обязательно заботиться об эффективных мерах безопасности для компьютеров и серверов, работающих на этой операционной системе», — сказал Леонид Безвершенко, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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